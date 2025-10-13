Saját országát bombázza a dél-szudáni hadsereg, 300 ezren menekültek el

Már 300 ezren menekültek el idén Dél-Szudánból az egyre súlyosabb harcok miatt - jelentette be az UNHCR. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint a dél-szudáni vezetők szándékosan akadályozzák az enyhülést, és szakadék felé sodorják az országot. A világszervezet azzal is vádolja a dél-szudáni hadsereget, hogy úgy hajtanak végre légicsapásokat a saját országuk több területére, hogy egyáltalán nincsenek tekintettel az ott élőkre.

Sorbanállók a kétszázezres mabani menekülttáborban Dél-Szudánban Fotó: GUY PETERSON/AFP

A függetlenségét 2011-ben elnyerő Dél-Szudánban 2013-ban mérgesedett el a viszály az eltérő etnikai csoporthoz tartozó, dinka hátterű Kiir elnök és alelnöke, a nuer Riek Machar között. Ezután polgárháború tört ki, a harcok már közel 400 ezer halálos áldozatot követeltek. A felek 2018-ban aláírtak egy békemegállapodást, idén az év elején azonban a volt alelnököt őrizetbe vették, szeptemberben pedig emberiesség elleni bűncselekmények miatt vádat emeltek ellene, ami után újra elmélyültek a harcok.

Az UNHCR adatai szerint a külföldre menekülők közül 150 ezren Szudánban, 50 ezren Etiópiában, további 50 ezren Ugandában, 30 ezren a Kongói Demokratikus Köztársaságban, 25 ezren pedig Kenyában kerestek menedéket. A többség – vagy kétmillió ember – azonban Dél-Szudán más részeibe menekült a harcok elől. Eközben Dél-Szudán maga is 560 ezer olyan menekültnek ad otthon, akik a Szudánban dúló polgárháború elől menekültek el. (MTI)