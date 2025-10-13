Szabotázs a hegyvidéki éjszakában: elindult a harc a budapesti vaddisznók ellen

A 444 információi szerint a hét végén csapdával megfogták és hétfőn reggel el is altatták az első két disznót a hegyvidéki önkormányzat néhány hete kezdődött vaddisznó-gyérítési akciója keretében. Ők voltak azok:
Az akció nem volt mentes az abszurd elemektől. A szoba méretű ketreccsapda ajtaját ugyanis nem az azt normál esetben kezelő mezőőr eresztette le. A szerkezet magától csapódott le, majd a kiérkező szakemberek megállapították, hogy valaki korábban megpiszkálta a csapszeget, ami megrongálódott, ezért zárult le magától a ketrec, amiben akkor 2 vaddisznó tartózkodott. A 444 tudomása szerint hetek óta titkos háború zajlik a sötétben XII. kerület külső részein: valakik – életszerű, hogy disznópárti állatvédők – rendszeresen megpiszkálják az önkormányzat által nemrég kihelyezett 6 hasonló csapdát, lezárva őket, hogy ne tudjanak disznót fogni.
„Azonnal kezdjük is az életmentő műtétet, de előtte még tisztáznunk kell valamit” - néz a szemembe az állatorvos. „Sajnos csak akkor tudjuk elkezdeni, ha aláírja, hogy 300 ezer forint erejéig biztosan tudja vállalni a költségeket.” Minókát, a törpetacskót majdnem megette egy vaddisznó. Élmények a fizetős egészségügy világából.