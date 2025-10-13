Szabotázs a hegyvidéki éjszakában: elindult a harc a budapesti vaddisznók ellen

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Soha nem volt még annyira komoly a belterületi vaddisznóhelyzet Budapesten, mint mostanában.

A szakemberek szerint 300-500 példány élhet a városhatáron belül és közvetlenül azon kívül a Budai-hegység területén. Jó részük ráadásul az itt született és szocializálódott vérvonalba tartozik.

A XII. és a II. kerületben minden nap több ember-konda találkozás történik.

Mivel a vaddisznó félelemkeltő állat – ha nem is veszélyes annyira, ahogy azt a rettegők beállítják –, az érintett lakosok egyre hangosabban tiltakoznak.

Hogy lehet megoldani a szituációt? Megnéztük, mi történik nálunk, és mik a jó példák a világ olyan városaiból, amik hasonló gonddal küzdöttek.

A gyakorlatban a disznók vadászok bevonásával történő fegyveres és csapdás ritkítása bizonyult működőképesnek, a malacölelgetők álmai illúziónak tűnnek.

A csapdázás most indult újra, kapásból azzal, hogy ismeretlenek folyamatosan működésképtelenné teszik a szerkezeteket.

A 444 információi szerint a hét végén csapdával megfogták és hétfőn reggel el is altatták az első két disznót a hegyvidéki önkormányzat néhány hete kezdődött vaddisznó-gyérítési akciója keretében. Ők voltak azok:

Az akció nem volt mentes az abszurd elemektől. A szoba méretű ketreccsapda ajtaját ugyanis nem az azt normál esetben kezelő mezőőr eresztette le. A szerkezet magától csapódott le, majd a kiérkező szakemberek megállapították, hogy valaki korábban megpiszkálta a csapszeget, ami megrongálódott, ezért zárult le magától a ketrec, amiben akkor 2 vaddisznó tartózkodott. A 444 tudomása szerint hetek óta titkos háború zajlik a sötétben XII. kerület külső részein: valakik – életszerű, hogy disznópárti állatvédők – rendszeresen megpiszkálják az önkormányzat által nemrég kihelyezett 6 hasonló csapdát, lezárva őket, hogy ne tudjanak disznót fogni.