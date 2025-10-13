„Szégyen” – története legkínosabb vereségét szenvedte el a cseh futballválogatott a Feröer-szigetek ellen

A világbajnoki selejtezők vasárnapi játéknapjának legnagyobb meglepetését a Feröer-szigetek válogatottja okozta, mely 2–1-re legyőzte a jóval esélyesebb Csehországot. Ezzel nemcsak a csehek csoportelsőségre vonatkozó reményei úsztak el, de még akár a második helyük is veszélybe kerülhet: igaz, ehhez az kellene, hogy a horvátok kikapjanak otthon Feröertől, a csehek pedig ugyancsak otthon ne bírják megverni Gibraltárt.

Fotó: CELAL GUNES/Anadolu via AFP

Ettől még az eredmény nagy blamázs, és nem véletlen, hogy a közvélemény és a média is a szövetségi kapitány, Ivan Hašek távozását követeli. Hašek maga is azt mondta a meccs után, hogy tisztában van vele, ez lehetett az utolsó mérkőzése kapitányként.

A legrosszabb, hogy a sokkoló vereség nem a véletlen műve volt. Nem a műfű, a hideg, a szél vagy az eső okozta a kudarcot – ezekkel a körülményekkel a Feröer-szigeteken mindig számolni kell, mindenki ugyanebbe ütközik. A probléma máshol van: például abban, hogy a csehek a teljes mérkőzés alatt sem voltak képesek olyan fifikás akciót kitalálni, mint amilyennel a feröeriek a 60. perc környékén megszerezték a vezetést

– írta az iDnes.cz portál tudósítója, aki szerint a független cseh szövetség 1994-es alapítása óta nem szenvedett ilyen kínos vereséget a cseh válogatott – talán harminc éve, az 1996-os Eb-selejtezőn Luxemburgban, de azt más megvilágításba helyezi, hogy ugyanaz a csapat egy évvel később a döntőig jutott a tornán. Ettől a mostanitól senki nem vár hasonlókat.

Nem csoda, hogy a lapok általánosan szégyennek minősítik a kudarcot, felemlegetve, hogy egy 55 ezres népességű szigetcsoporttól sikerült vereséget szenvedni. A sajtóban pedig egyértelműen Hašek nyakába varrják a kudarcot:

Néha előfordul, hogy még a nagy esélyesek is kudarcot vallanak. Vagy hogy a csapatnak egyszerűen nincs jó napja. De a cseheknek túl sok rossz napjuk volt Hašek alatt. Egy évvel ezelőtt szégyenletes 4:1-es vereséget szenvedtek Grúziában a Nemzetek Ligájában, idén júniusban 5:1-es vereség Horvátországban, most pedig ez fiaskó a Feröer-szigeteken

– írja a Sport.cz szakírója, aki felemlegeti, hogy a csehek (akiknek a legjobbja, Patrik Schick sérülés miatt hiányzott) egyetlenegyszer találták el a kaput 90 perc alatt: abból lett az egyenlítés a 78. percben, de Agnarsson három perccel később eldöntötte a meccset a hazaiak javára.

A feröerieknek különösen az első gólját dicsérik (itt lehet megnézni): akkor épp a magyar születésű, idén honosított Turi Géza Dávid indítása után pár húzásból sikerült mattolni a cseh védelmet.

A feröeri csapat évről évre egyre erősebb, korábban még soha nem nyertek kettőnél több mérkőzést egyetlen selejtezősorozatban sem, most már négynél tartanak.

A magyar válogatott utoljára kilenc éve, 2016 szeptemberében játszott Torshavnban, akkor a nulla-nullás döntetlen után is rengeteg kritikát kapott Bernd Storck csapata – igaz, akkor még senki sem sejtette, hogy pár hónappal később Andorrától ki is kapunk majd. A magyar válogatott szurkolóinak azonban már van rutinja a kiscsapatok elleni blamázsokban, a cseheknek ezt még szokniuk kell.