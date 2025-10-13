Sziget: Valóban kérdéses a jövő évi fesztivál sorsa

Hétfőn reggel írtuk meg, hogy a Sziget Fesztivál vezérigazgatója kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását. Ez Karácsony Gergely Facebook-posztjából derült ki. A cikk után közleményt írt a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.:

„Valóban azzal a kéréssel fordultunk a Fővárosi Önkormányzathoz, hogy a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyünket közös megegyezéssel szüntessük meg. Ennek oka pedig az, hogy a Fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. Mivel a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásunk határozott időre szól és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény, ezért vagyunk kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani.

Szerencsére ez még nem jelenti azt, hogy véget ér a Sziget Fesztivál története, mivel ezen döntéssel párhuzamosan - a hazai menedzsment javaslatára - a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését. Mivel az egyeztetések jelenleg is folynak a felek között, ezzel kapcsolatban még nem áll módunkban további információkat megosztani.

Mi, a Sziget szervező csapata, őszintén bízunk abban, hogy a fesztivál egy új, független, magyar tulajdonosi háttérrel az eddigieknél is sikeresebb lehetne, hiszen a változás egyszerre nyújt lehetőséget a fejlődésre és a megújulásra, valamint a Sziget klasszikus értékeinek és szellemiségének az újbóli megerősítésére. Ebben a folyamatban azt reméljük, hogy egyaránt számíthatunk majd a közönség támogatására, a szakmai partnereinkkel ápolt kiváló kapcsolatunkra, és a Főváros megértő együttműködésére is. Hiszünk benne, hogy a Sziget léte nem csak az abban közvetlenül érdekelteknek, hanem az egész ország számára fontos, közös ügy.”

Sziget Fesztivál 2022 Fotó: Bankó Gábor

Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn azt írta, bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, de dolgoznak a megoldáson. „Budapestnek nem egy magáncég üzleti kérdéseivel van dolga, de dolga kell legyen a Sziget Fesztivál hosszú távú fennmaradásával. Bízom abban, hogy a felmondás nem egy korszak végét, hanem egy új kezdet reményét jelenti. És ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható úgy, hogy a fesztivál értékei fennmaradnak, akkor Budapestnek is nyitottnak kell lennie erre az új kezdetre” - írja Karácsony.

A 2025-ös adatokat még nem ismerjük, de a tavalyi év gazdasági mutatóit igen. Ezekből kiderült, hogy 3,8 milliárd forintos veszteséggel zárta 2024-et a Sziget Fesztivált szervező Sziget Kulturális Menedzsment Iroda Zrt.