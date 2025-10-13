Trump szerint vége a háborúnak Gázában – az elnök úton van Izraelbe

Donald Trump amerikai elnök szerint „véget ért a háború” Gázában, miután életbe lépett az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti megállapodás első szakasza – írja a BBC.

Trump az Air Force One fedélzetén jelentette ki, hogy a tűzszünet tartós lesz, és hamar létrehozzák a „Béketanácsot”, amely a jövőbeni felügyeletet ellátja majd Gázában, amit „romhalmaznak” nevezett. Megköszönte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Katar közvetítő szerepét.

A Hamász számára helyi idő szerint hétfő dél a határidő, hogy szabadon engedje az összes, még Gázában tartott túszt: húsz élő izraeli állampolgárt és legfeljebb 28 elhunyt maradványait adhatják át. Izrael kötelezettséget vállalt körülbelül 250 palesztin fogoly és 1 700 gázai fogvatartott elengedésére, valamint több humanitárius segély beengedésére a térségbe. Az izraeli kormány jelezte, hogy a palesztin foglyokat csak akkor engedik szabadon, ha a még élő izraeli túszok biztonságban hazaérkeznek.

Benjamin Netanjahu és Donald Trump Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A háború 2023. október 7-én kezdődött, mikor a Hamász behatolt Izraelbe. A támadások során mintegy 1 200 ember halt meg, és 251-et ejtettek túszul. Az azóta tartó izraeli katonai műveletekben a Hamász által irányított egészségügyi minisztérium szerint több mint 67 000 palesztin, köztük több mint 18 000 gyermek vesztette életét.

Trump hétfőn az izraeli Kneszetben is felszólal, majd az egyiptomi Sarm es-Sejkben találkozik Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel, ahol várhatóan aláírnak egy „a gázai háború végét rögzítő” dokumentumot. A békecsúcson több mint 20 ország vezetője vesz részt, köztük Sir Keir Starmer brit miniszterelnök és Mahmúd Abbász palesztin elnök. Irán külügyminisztere jelezte, hogy Teherán üdvözli a háborút lezáró kezdeményezéseket, de vezetőik nem ülnek tárgyalóasztalhoz olyan országok képviselőivel, amelyeket ellenségesnek tartanak.