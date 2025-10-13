Trump vezetésével aláírták a gázai tűzszünetet

Aláírták a gázai tűzszünetről szóló megerősítő dokumentumot az egyiptomi csúcstalálkozón a világ Sarm es-Sejkben megjelent vezetői, ezzel megtörtént az, amire két éve és hat napja, a 2023. október 7-i Hamász-terrortámadás óta vártak nagyon sokan, Izraelben, Gázában és a világban.

Az, hogy a tűzszünet tartós lesz-e, és valóban egy általános rendezés megalapozója lehet-e, még bizonytalan, de ez már így is nagyon jelentős előrelépés, a békét elsősorban tető alá hozó Donald Trump amerikai elnök pedig Egyiptomból távozóban arról győzködte a nyilvánosságot, hogy ez egy erős alap, szerinte nem kell azon aggódni, hogy az Izrael és a Hamász közötti tűzszünet a túszok hétfői szabadon bocsátásának után felborulhat.

Az aláírt tűzszüneti terv szövege egyelőre nem nyilvános, csak annyit lehet tudni, hogy egy húsz pontos keretrendszerről van szó – Trump szerint a megállapodás pontjait és azok sorrendjét rugalmasan lehet kezelni. A tervezetet Trump az egyiptomi, a katari és a török vezetőkkel együtt írta alá, az ünnepélyes ceremónián a teremben jelen volt többek között Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és mások mellett Orbán Viktor is, akit Trump szintén meghívott a részben általa elnökölt eseményre.

Donald Trump Mahmud Abbász palesztin elnökkel Sarm el-Seikben. Fotó: YOAN VALAT/AFP

Hétfőn korábban a Hamász szabadon engedte a még életben lévő húsz izraeli túszt, a halottak maradványait azonban egyelőre csak kisebb részben adta vissza Izraelnek. Izrael a megállapodás részeként 1968 palesztin fogvatartottat és rabot engedett szabadon, a többségüket Gázába szállították.

„Amit az elmúlt napokban együtt elértünk, az megváltoztatja a történelmet, és örökre emlékezetes lesz” – mondta Trump a sarm-es-sejki beszédében.

„A jelentős áttörés, amelyet ma este itt ünneplünk, több, mint a gázai háború vége – Isten segítségével ez egy új kezdet lesz az egész Közel-Kelet számára.”

A csúcstalálkozó másik társelnöke, Szíszi egyiptomi elnök a független Palesztinán alapuló kétpárti megoldásra szólított fel beszédében: „Ha az egész régió mindig is élvezte a függetlenséghez való jogot, akkor a palesztin nép sem kivétel. Nekik is joguk van az önrendelkezéshez és egy olyan jövőhöz, ahol nem fenyeget háború, joguk van ahhoz, hogy egy független államban éljenek Izrael mellett békében, biztonságban és kölcsönös elismerésben” – mondta, majd közvetlenül az izraeliekhez fordult: „Fordítsuk át ezt a történelmi pillanatot az igazságos és békés együttélés új kezdetévé. Engedjük meg, hogy egy jobb jövő felé tekinthessünk.”