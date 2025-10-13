Váratlanul visszavonul a politikától a moldáv kormányfő

Nem vállalja a megalakulás előtt álló moldáv kormány vezetését, sőt, lemond a képviselői mandátumáról is és teljesen visszavonul a politikától a moldovai miniszterelnök. Dorin Recean a döntését egy sajtótájékoztatón jelentette be: állítása szerint soha nem akart tartósan a politikában maradni, úgyhogy visszatér a civil élethez.

Dorin Recean, moldáv (hamarosan már csak ex-)miniszterelnök Fotó: STR/NurPhoto via AFP

A döntés két szempontból is furcsállható:

a szeptemberi moldovai választást megnyerő, a parlamentben abszolút többséget szerző kormánypárt, a nyugatbarátnak számító PAS továbbra is a 2023-ban kinevezett Receanban gondolkodott, újra őt akarták felkérni miniszterelnöknek, vagyis a visszavonulás a jelölő pártot is váratlanul érhette;

Dorin Recean a miniszterelnöksége előtt belügyminiszter, azelőtt pedig biztonságpolitikai tanácsadó volt, így nála a civil lét fogalma viszonylag relatív.

Moldovában szeptember végén tartottak parlamenti választásokat, ahol az Európai Unió által nyíltan támogatott párt győzött az oroszpártinak minősített ellenzékkel szemben, így az elnöki szék (Maia Sandu) mellett a kormányfői tisztség is a nyugatbarát PAS-é lesz továbbra is. Az ellenzék nem ismerte el az eredményt, Oroszország pedig legutóbb a hétvégén fenyegette meg vehemensebben Moldovát: a Kreml szóvivője Ukrajna sorsára utalva figyelmeztette őket, hogy a túlzott európai orientációnak milyen következményei lehetnek. (MTI, Ziarul de Garda)