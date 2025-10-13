Végre béke Gázában

Két évvel és néhány nappal azután, hogy a Hamász megtámadta Izraelt, béke van Gázában. 2025. október 13-án, több mint 700 nap raboskodás után kiszabadult az utolsó 20 még életben lévő izraeli túsz. A két fél megállapodása szerint ezt az időközben elhalálozott izraeli túszok holttestének visszaszolgáltatása követi, az izraeliek pedig több mint 1700 palesztin foglyot engednek szabadon.
A Gázát támadó izraeli fegyverek október 10-én hallgattak el, ami az ezt követő fogoly- és túszcsere előfeltétele volt. Azóta előbb Gázából, most pedig már Izraelből is olyan katartikus képek érkeznek a békét ünneplő emberekről, amilyeneket nagyon rég nem láttunk a régióból. A hirtelen jött béke ingatag lábakon áll, a háború számtalan szála nincs elvarrva, de ettől még kétség sem férhet ahhoz, hogy idáig eljutni hatalmas eredmény.
Abban, hogy két év után elhallgattak a fegyverek, a háborút pokoli körülmények közt, de életben átvészelő túszok pedig hazamehettek, nyilvánvalóan szerepe volt annak, hogy a harcoló felek belefáradtak a konfliktusba.
A Hamász 2023. október 7-én története legnagyobb győzelmét aratta a Dél-Izraelre szabadított gyilkolással, erőszakkal, kétszáznál is több túsz Gázába hurcolásával. Azóta viszont folyamatosan visszaszorulóban volt, miközben a sokat szenvedett palesztin népre története legnagyobb katasztrófáját szabadította.
Tízezrek haltak meg, százezrek sérültek meg, Gáza infrastruktúrájának jelentős része pedig, a lakóházaktól az iskolákig, megsemmisült. A két éve tartó, egyesek szerint háborús bűnökkel teli, neves szakértők szerint népirtásnak minősülő izraeli támadások pusztításának léptékére talán a legjobb bizonyíték éppen az, hogy a Hamász még a legnagyobb kincseit, a majdani béketárgyalások során cserealapnak szánt túszokat sem tudta mind életben tartani. Egy részük túlélte a háborút őreikkel együtt, feltehetően a Gáza alatti labirintusszerű alagútrendszerben, a többiek még nem tisztázott körülmények közt meghaltak, minden bizonnyal a rájuk vigyázókkal együtt.
Két év után a Hamásznak nem nagyon maradtak jó lapjai a háborúban, és bár valameddig még húzhatták volna, úgy érezhették, hogy ez az a pont, aminél már nem éri meg továbbmenni.
