Vonatbaleset Szlovákiában a magyar határ közelében, legalább száz sérült

Összeütközött két személyszállító vonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól. A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos – jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva.

A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül - közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve: a szerencsétlenség okát még nem tudják. Az ügyben a rendőrség nyomozást indított.

A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint a helyszínre a központi mentőszolgálat öt egysége, valamint egy mentőhelikopter is kiszállt, a sérültek állapotáról egyelőre többet nem lehet tudni.

Šutaj Eštok belügyminiszter a megerősítette hogy ketten életveszélyes sérüléseket szenvedtek, és kritikus állapotban vannak. Három ember a roncsok közé szorult, róluk többet egyelőre nem árult el Eštok. Hozzátette: a baleset minden valószínűség szerint emberi hibából fakadóan történt.

Frissítés

„Nem akarok találgatásokba bocsátkozni az okokról, de a kezdeti információk szerint nem rendszerhibáról, hanem emberi tényező okozta hibáról van szó. Kiderült, hogy az egyik mozdonyvezető hibázott, és valószínűleg nem adta meg az elsőbbséget” – mondta Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, akinek szavait a TASR idézte.

Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke is megszólalt a tragédia kapcsán. Ő épp azt emelte ki, hogy óvakodni kellene az elhamarkodott következtetések levonásától. Emellett mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek és kiemelte, reméli, nem lesznek halálos áldozatai az esetnek.

A mentésről pedig újabb videók is napvilágot láttak:

(Új Szó, MTI)