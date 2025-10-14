A tahóterror emberi megtestesülése: Tóth Roland, a „jóképű fideszes csávó”, aki taktikai mellényben szólítja fel távozásra az Európai Bizottság elnökét

Aki azt hitte, hogy a Jobb Érzéssel vagy az Öreg Rockerrel elértünk a szakadék legaljára, annak egy kormánypárti influenször most megfogta a 2 decis, alkoholmentes, mangós sörét, és bebizonyította azt az alaptörvényt, hogy mindig van lejjebb.

A devolúció legújabb példája Tóth Roland, a NarancsKommandó arca, aki a megafonos életérzést keveri a Vadhajtások-féle szefóval.

A Bede Zsolt–Szakács Pisti kentaur ontja magából a videókat, amiken többek között taktikai mellényben szólítja fel távozásra Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét:

A kopasz, festett szakállú férfi készített már arról is rövid videót, hogy:

„Tudjátok, hogy mi vagyok én? Egy jóképű fideszes csávó. És Peti tudjátok, hogy micsoda? Poloska.”

A tahóterror emberi megtestesülése idióta örömtáncot járva reklámozza a vállalkozók által kérvényezhető, államilag támogatott hitelt:

