Az Alapjogokért Központ elemzője szerint már az is a választásokba való beavatkozás, hogy a Szabad Európa interjút közölt Magyar Péterrel

agybaj
Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője váratlan kérdést tett fel az X-en Magyar Péter maratoni hosszúságú, Szabad Európának adott interjúja kapcsán.

Koskovics Zoltán
Fotó: EMIL CHALHOUB/EMIL CHALHOUB

Hiába készítette a magyar politikussal, magyar nyelven zajló interjút egy magyar újságíró, Koskovics átlátott a szitán, és gyorsan rávilágított az interjú mögött bajlósan meghúzódó liberális befolyásgépezetre és a választásokba való beavatkozásra: „Kedves amerikai barátaim, miért használja a @RFERL az amerikai adófizetők pénzét arra, hogy beavatkozzon Magyarország választásaiba⁉️ Ki adott nekik erre felhatalmazást, és miért nem zárták be, vagy alakították át alapjaiban ezt a liberális befolyásgépezetet a @POTUS aktuális irányelvei alapján⁉️ ”

Koskovics szakterülete az MCC honlapja szerint a nagyhatalmi verseny, a konfliktuskezelés, a geopolitikai kockázatelemzés.

