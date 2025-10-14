Az OpenAI vezérigazgatója szerint hamarosan erotikus tartalmakat is kínálhat a ChatGPT

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Sam Altman szerint a ChatGPT hamarosan erotikus tartalmakat is kínálhat hitelesített felnőtt felhasználóknak – írja a The Verge.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Az OpenAI vezérigazgatója kedden az X-en jelentette be, hogy a vállalat „érettebb beszélgetések” támogatását vezeti be, miután decemberben elindítják az életkor-ellenőrző rendszert.

„Ahogy teljes körűen bevezetjük az életkor szerinti hozzáférést a 'kezeljük a felnőtteket felnőttként' elvünk részeként, engedélyezni fogunk több mindent is – például az erotikus tartalmakat a hitelesített felnőttek számára” – írta Altman.

Azonban nem az OpenAI az egyetlen technológiai cég, ami az erotika irányába nyit: Elon Musk vállalata, az xAI korábban már piacra dobott flörtölős mesterséges intelligencia-partnereket, amik 3D-s animefiguraként jelennek meg a Grok alkalmazásban.

Forrás

Az „erotika” bevezetésével párhuzamosan az OpenAI egy új ChatGPT-verziót is tervez, ami „jobban hasonlít arra, amit az emberek szerettek a 4o-ban”. Ugyanis miután az OpenAI alapértelmezett modellként bevezette a GPT-5-öt, majd a felhasználói panaszok nyomán visszaállította a GPT-4o lehetőségét is, mert sokan kevésbé emberközelinek találták az új verziót.

Altman emellett azt is írta, hogy a ChatGPT korábban „tudatosan volt lekorlátozva”, mert ügyelni akartak az emberek mentális egészségére, azonban utólag rájöttek, hogy ez a döntés viszont sokaknak csökkentette a felhasználói élményt és kevésbé érezték hasznosnak a mesterséges intelligenciát. Azóta azonban az OpenAI új eszközöket vezetett be, amik jobban felismerik, ha egy felhasználó lelki válságban van.

A cég egyben bejelentette egy „jól-lét és mesterséges intelligencia” tanács létrehozását is, ami nyolc kutatóból és szakértőből áll, és azt vizsgálja, hogyan hat a technológia és az AI a mentális egészségre. Az Ars Technica azonban megjegyezte, hogy a tanácsban nincs öngyilkosság-megelőzési szakértő, pedig több ilyen szakember is arra kérte az OpenAI-t, hogy vezessen be további biztonsági védelmeket az öngyilkossági kockázatot hordozó felhasználók számára.

„Most, hogy sikerült kezelni a súlyos mentális egészséggel kapcsolatos problémákat, és új biztonsági eszközeink vannak, a legtöbb esetben biztonságosan enyhíthetjük a korlátozásokat” – írta Altman az X-en.

külföld erotikus tartalom életkor-ellenőrzés GPT-5 grok GPT-4o chatgpt xAI openai sam altman