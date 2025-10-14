Az OpenAI vezérigazgatója szerint hamarosan erotikus tartalmakat is kínálhat a ChatGPT

Sam Altman szerint a ChatGPT hamarosan erotikus tartalmakat is kínálhat hitelesített felnőtt felhasználóknak – írja a The Verge.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Az OpenAI vezérigazgatója kedden az X-en jelentette be, hogy a vállalat „érettebb beszélgetések” támogatását vezeti be, miután decemberben elindítják az életkor-ellenőrző rendszert.

„Ahogy teljes körűen bevezetjük az életkor szerinti hozzáférést a 'kezeljük a felnőtteket felnőttként' elvünk részeként, engedélyezni fogunk több mindent is – például az erotikus tartalmakat a hitelesített felnőttek számára” – írta Altman.

Azonban nem az OpenAI az egyetlen technológiai cég, ami az erotika irányába nyit: Elon Musk vállalata, az xAI korábban már piacra dobott flörtölős mesterséges intelligencia-partnereket, amik 3D-s animefiguraként jelennek meg a Grok alkalmazásban.

Az „erotika” bevezetésével párhuzamosan az OpenAI egy új ChatGPT-verziót is tervez, ami „jobban hasonlít arra, amit az emberek szerettek a 4o-ban”. Ugyanis miután az OpenAI alapértelmezett modellként bevezette a GPT-5-öt, majd a felhasználói panaszok nyomán visszaállította a GPT-4o lehetőségét is, mert sokan kevésbé emberközelinek találták az új verziót.

Altman emellett azt is írta, hogy a ChatGPT korábban „tudatosan volt lekorlátozva”, mert ügyelni akartak az emberek mentális egészségére, azonban utólag rájöttek, hogy ez a döntés viszont sokaknak csökkentette a felhasználói élményt és kevésbé érezték hasznosnak a mesterséges intelligenciát. Azóta azonban az OpenAI új eszközöket vezetett be, amik jobban felismerik, ha egy felhasználó lelki válságban van.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

A cég egyben bejelentette egy „jól-lét és mesterséges intelligencia” tanács létrehozását is, ami nyolc kutatóból és szakértőből áll, és azt vizsgálja, hogyan hat a technológia és az AI a mentális egészségre. Az Ars Technica azonban megjegyezte, hogy a tanácsban nincs öngyilkosság-megelőzési szakértő, pedig több ilyen szakember is arra kérte az OpenAI-t, hogy vezessen be további biztonsági védelmeket az öngyilkossági kockázatot hordozó felhasználók számára.