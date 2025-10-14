Azonosító nélküli, fegyveres katonákat láttak az észt hatóságok az orosz határ közelében

Az észt hatóságok ideiglenesen lezárták az orosz határ közelében futó egyik rövid útszakaszt, miután több, fegyveres, maszkos, azonosító nélküli egyenruhát viselő férfit észleltek a úgynevezett Saatse csizma területén. Ez egy olyan keskeny földsáv, ahol egy észt közút rövid szakaszon áthalad az Észtországba betüremkedő orosz területen.

Az Észt Rendőrség és Határőrség közleménye szerint legalább hét, fegyveres, terepszínű ruhába öltözött, de azonosító jelzést (felségjelzést) nem viselő férfit láttak, akik az orosz oldalon, a határhoz szokatlanul közel mozogtak. A jelenlét „a szokásosnál is feltűnőbb” volt – közölték a hatóságok –, ezért az észt fél elővigyázatosságból ideiglenesen lezárta az útszakaszt.

Kis zöld emberkék a Krímben Fotó: euromaidanpress

A Saatse csizma régóta a határmenti feszültségek szimbóluma. A helyieket általában engedély nélkül is átengedik ezen a szakaszon, amennyiben megállás nélkül haladnak át, de az ehhez hasonló esetek rendkívül ritkák. Ismerve 2014-ben a Krím-félszigeten megjelenő kis zöld emberkék történetét, az észt hatóságok feszültségének szintje növekedett. A fegyveresek október 11-ére elhagyták a területet, ám az út még néhány napig zárva marad biztonsági okokból.

A Saatse csizma, ahol Oroszország belóg Észtországba Fotó: Google Maps

Oroszország az elmúlt hónapokban egyre nagyobb nyomás alá helyezte a balti térséget, ahonnan több légtérsértést, drónincidenst és más „szürke zónás” tevékenységet is jelentettek. Szeptemberben három orosz MiG–31-es vadászrepülő rövid időre belépett az észt légtérbe a Finn-öböl felett, amire Tallinn válaszul a NATO 4. cikkelye szerinti konzultációt kezdeményezett. Korábban Oroszország eltávolított több navigációs bóját is a Narva folyón, ami a két ország közötti határvonal egy részét jelenti, ezt Észtország szándékos provokációnak minősítette. Az észt hatóságok szerint az oroszok zavart akartak kelteni, hol húzódik pontosan a két ország közti határ. (Kyiv Independent, RFERL)

Frissítés: Az észt külügyminszter X-bejegyzése szerint az észtek azt tervezik, hogy a jövőben az orosz területen átvágó ominózus közutat egyáltalán nem fogják használni.