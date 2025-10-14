Belehalt a sérüléseibe az őzzel ütköző elektromos rolleres

baleset
A Pest megyei rendőrség Facebook-oldalán számolt be arról, hogy súlyos közlekedési baleset történt Nagykőrös külterületén, ahol egy védőfelszerelés nélkül közlekedő elektromos rolleres összeütközött egy őzzel. A férfit életveszélyes sérülésekkel került kórházba, ahol később életét vesztette. A balesetet az őz sem élte túl.

Baleset Nagykőrös külterületén
Fotó: Pest vármegyei rendőrség/Facebok

A tragikus eset kapcsán a rendőrség ismét felhívja a figyelmet a védőfelszerelés - megfelelő világítás - sebességhatárok betartása szentháromság fontosságára. Az elektromos rollerekhez kötődő balesetről rengeteget írtunk mi is.

