Belehalt a sérüléseibe az őzzel ütköző elektromos rolleres

A Pest megyei rendőrség Facebook-oldalán számolt be arról, hogy súlyos közlekedési baleset történt Nagykőrös külterületén, ahol egy védőfelszerelés nélkül közlekedő elektromos rolleres összeütközött egy őzzel. A férfit életveszélyes sérülésekkel került kórházba, ahol később életét vesztette. A balesetet az őz sem élte túl.

A tragikus eset kapcsán a rendőrség ismét felhívja a figyelmet a védőfelszerelés - megfelelő világítás - sebességhatárok betartása szentháromság fontosságára. Az elektromos rollerekhez kötődő balesetről rengeteget írtunk mi is.