Börtönbüntetésre ítélték az afgán férfit, aki egy TikTok-videóban halálosan megfenyegette Nigel Farage-t

Öt év börtönbüntetésre ítéltek egy 26 éves afgán férfit, mert tavaly egy TikTok-videóban halálosan megfenyegette Nigel Farage-t – írja a Guardian.

Farage, a Reform UK párt vezetője 2024. október 12-én töltött fel egy YouTube-videót „Egy illegális bevándorló útja” címmel, amiben Khant is megemlítette, és azokról a „harcképes korú fiatal férfiakról” beszélt, „akikről alig tudunk valamit, mégis bejutnak országunkba”.

Fayaz Khan két nappal később egy válaszvideót tett közzé, amiben a következőket mondta: „Nigel, angol ember, ne beszélj hülyeségeket rólam. Nem ismersz engem. Azért jöttem Angliába, mert feleségül akarom venni a húgodat. Nem ismersz engem. Ne beszélj rólam többet. Töröld a videót. Jövök Angliába. Pop, pop, pop.” Az ügyész szerint, amikor Khan azt mondta, „pop, pop, pop”, kezével fegyvermozdulatokat tett, majd fejjel belerohant a kamerába, és az arcán lévő AK–47-es tetoválásra mutatott.

Farage a felvételt „meglehetősen hátborzongatónak” nevezte. Khant kedden ítélte el a londoni bíróság, miután a múlt héten bűnösnek találták. Emellett azért is kapott büntetést, mert illegálisan lépett be az Egyesült Királyságba.