Ez itt az V. köztársaság csődje

Másfél hónap telt el azóta, hogy bemutattuk az újabb francia kormányválság okait és lehetséges következményeit. Kormány e cikkünk élesítésének pillanatában éppen van, de könnyen lehet, hogy holnapra vagy jövő hétre megint üresedés lesz a miniszterelnöki poszton. Költségvetés nincs, és ennek a sorsa szorosan összefügg Sébastien Lecornu kormányfői pozíciójának megszilárdulásával: ha nem sikerül megfelelő többséget biztosítani a költségvetés megszavazásához, akkor a Lecornu-kormánynak sincs létjogosultsága. Emmanuel Macron elnök még minden követ megmozgat annak érdekében, hogy sikerüljön átnyomni a parlamenten a büdzsét, de már ő is tisztában van vele, hogy ha ez a próbálkozása is kudarcot vall, akkor nem nagyon lesz más választása, mint feloszlatni a parlamentet és új választásokat kiírni.

Illetve dehogynem, van még egy választása – de lemondani biztosan nem fog.

Ugyanazt másodszorra?