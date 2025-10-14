Jól játszva nagyon fontos döntetlent játszottunk Portugáliával

A magyar válogatott nagy meccsen 2-2-es döntetlen játszott Portugáliával a világbajnoki selejtezők negyedik fordulójában. A csapat négy meccs után 5 ponttal a csoport 2. helyén áll, a pótselejtezőt érő második helyre továbbra is jó esélyünk van. A keddi kezdőcsapat a szombati, örmények elleni győztes meccshez képest két helyen is változott, visszatért előre a korábban eltiltott Varga Barnabás és Sallai Roland, Tóth Alex és Lukács Dániel ezúttal a cserepadon kapott helyet.

Szalai Attila és Varga Barnabás örül a gólnak. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

A magyar csapat nagyon jól kezdte a mérkőzést: akárcsak itthon, Lisszabonban is megszerezte a vezetést, a 8. percben Szoboszlai szöglete után Szalai Attila 3 méterről fejelt a kapuba, 0-1.

Ahogy az ilyenkor várható, a csoportot vezető, Nemzetek Ligája-győztes portugálok átvették az irányítást, beszorították a magyar csapatot. A 21. percben ki is egyenlítettek, Semedo lapos bepasszára érkezett teljesen üresen Ronaldo, aki nem hibázott közelről (1-1). Nem estünk össze a bekapott góltól, épp ellenkezőleg, Vargának, Bollának és Sallainak is voltak helyzetei. Mégsem tudtuk kihúzni a félidőig, a hosszabbítás 2. percében megint Ronaldo érkezett a hosszún, megint teljesen üresen, és megint nem hibázott, 2-1.

Cristiano Ronaldo első gólja. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A második félidő eleje is teljesen nyílt volt, itt is, ott is voltak próbálkozások, aztán a portugálok egy picit feljebb kapcsoltak, sorra dolgozták ki a helyzeteket. A legnagyobb lehetőség a portugál Dias előtt adódott, aki körülbelül 27 méterről lőtt egy bődületes nagy kapufát. Fernandes megirigyelte ez, pár másodperccel később ő is lőtt egyet –igaz, ebbe bele tudott érni Tóth, akinek nem ez volt az egyetlen nagy védése.

Nekünk is volt egyenlítési esélyünk, a 72. percben Kerkez beadása után Szalai tudott fejelni, de a kapufáról itt is kijött a labda. A meccs végén a portugálok visszahúzódtak, őrizték az eredményt. Próbálkoztunk, aminek a 91. percben meg is lett a gyümölcse: a csereként beálló Lukács cselezett le szinte az alapvonalig, laposan középre adta, Varga elengedte a labdát, amit így Szoboszlai 3 méterről a kapuba lőtt, 2-2.

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

A csoport másik meccsén Írország 1-0-ra legyőzte Örményországot, így előbbi 4, utóbbi 3 ponttal áll.

A selejtező utolsó két fordulóját novemberben rendezik, 13-án idegenben Örményország, 16-án pedig hazai pályán Írország ellen játszunk, a sorsunk a saját kezünkben van.