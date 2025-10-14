Kórház is megrongálódott a Harkiv elleni orosz légitámadásokban

Oroszország nagyszabású drón- és bombatámadást indított a harkivi régió és Ukrajna középső területei ellen. A támadásokban több civil is megsérült, valamint károk keletkeztek egészségügyi, és infrastrukturális létesítményekben is.

Harkiv városát siklóbombával támadták éjjel az oroszok, a város polgármestere a Telegramon arról számolt be, hogy az egyik bomba egy egészségügyi intézmény területére csapódott be, és megsemmisített egy melléképületet. A megyei kormányzó közlése szerint hat ember sebesült meg a berobbanó ablakok üvegszilánkjaitól, megrongálódott az egészségügyi intézmény, annak körülbelül 200 ablaka, valamint tűz pusztított egy földszintes garázsépületben, ahol tizenhét autó semmisült meg. A kórházban tartózkodó mind az 57 beteget más intézménybe evakuálták.

Tűzoltók dolgoznak Harkivban október 13-án éjjel Fotó: SERGEY BOBOK/AFP

A támadás következtében Harkiv három kerülete részben áram nélkül maradt, ez harmincezer lakost érintett. Az elmúlt hetekben egyre inkább megfigyelhető, hogy a tél közeledtével az orosz erők támadásaikat az ukrán villamosenergia-hálózat és gáziparhoz kapcsolódó célpontokra összpontosítják. A múlt héten például több mint egymillió háztartás és vállalkozás maradt ideiglenesen áram nélkül Ukrajnában, több helyen a vízellátás is megszakadt.

Mindeközben az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy csapataik két új falut foglaltak el, az egyiket a Donyeck régióban, a másikat pedig a hónapok óta támadott, mára nagyrészt megsemmisült Kupjanszk közelében.

Az ukrán hadereg viszont a számolt be, visszaverte az orosz erők újabb előrenyomulási a Donyeck régióban fekvő Dobropillia város közelében, ami fontos logisztikai központ. (Reuters, Kyiv Post)