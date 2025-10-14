Leállnak az MTV csatornái Európában

Idén év végén leáll az MTV csatornáinak sugárzása a legtöbb európai országban, jelentette be a tulajdonos Paramount költségcsökkentésre hivatkozva. Ezzel többek között Magyarországon is megszűnik az MTVA Music, az MTV 80s, az MTV 90s, a Club MTV és az MTV Live.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Az 1981-ben indult Music Television volt az első csatorna, amely kizárólag zenét sugárzott, 44 év elteltével a fogyasztói szokások azonban megváltoztak (többet netezünk, kevesebbet tévézünk), így a tulajdonosnak is alkalmazkodnia kell az új helyzethez. (Euronews)