Már csak a csicskázó Ciggi hiányzott, hogy a fiatalokat is megszólítsa a Fidesz

Ki ez a Bruno nevű gyerek a Sztárbox szüneteiben? Miért látom mindenhol Marics Petit meg azt a másik arcot? És ezt a T. Danny nevű figurát? Kkevin? Ezeket a Bódi testvéreket honnan szalajtották? Mi ez a Creator TV? Jauri, Ciggi, Sipi. Ismernem kéne ezeket? Ja, hogy ezek mind a Post For Rent alá tartoznak? Ez az a cég, ami közreműködött Orbán Ráhel budapesti influenszertripjében, és ami állami támogatást is kapott, és aminek a vezetője korábban Tiborcz István cégében, az Eliosban is vezető volt?

Akiben az előzőek közül akár csak egy kérdés is felmerült az elmúlt időben, annak érdemes tovább olvasnia, mert a végén akár még az is kiderülhet, hogyan szólíthatja meg az úgynevezett fiatalokat a Fidesz a közelgő választás előtt.

„Szia, Ciggi vagyok, és ha balra húzol, csicska vagy!”

Ciggi foglalkozását tekintve DJ, és egyike annak a cirka 150 influenszernek/tartalomgyártónak, akik a Post For Rent (PFR) nevű influenszerügynökség képviseletében működnek. Nem ez az egyetlen ügynökség az országban, ami ezzel foglalkozik, de kapcsolati hálójukat, illetve fejlődésük intenzív ívét tekintve már a szegmensen túlról is látszik meghatározó szerepük: nemcsak random netes tartalmakban, de a nagyobb kereskedelmi csatornákon, sőt, a moziban is ott vannak.

A PFR az ország legnagyobb influenszerügynöksége, nekik vannak a legtöbb követővel rendelkező tartalomgyártóik: a 4,1 millió követős, főként táncos koreográfiákat posztoló Düki, a hadarós stílusával a TikTok megkerülhetetlen arcává váló Whisper Ton (1,9 millió követő), aki táncos vetélkedőt nyert a TV2-n, országjáró turnéra ment és saját üdítőmárkát is alapított. A harmadik a PFR adatai szerint Abosi Barni (1,6 millió), aki a Forbes szerint a YouTube utolsó generációjának egyik legismertebb alakja.

Az influenszerlistán ott van még a tiktokker – és az RTL-es Kabát FC-ben szereplő – Radics Zsombor, az anyukás videókkal berobbanó Stumpf Patrik, a megosztó humorú párkapcsolati videókat gyártó Verebélyi Vivi és Nagy Norbi, a Whisper Ton tiktokos generációjába tartozó Makk Adri, de Viszkok Fruzsi, a rapper T. Danny, és a korábban TV2-s, most RTL-es műsorvezető, korábbi szépségkirálynő, Gelencsér Timi is. Ők képviselik a Bódi tesók két tagját, a most épp a TV2 egyik realityjében szereplő Bódi Megyert és Bódi Hunort is. De PFR-es színekben mozog a valmaros Marics Peti és Valkusz Milán is, előbbi a masszív sikereket elérő mozifilm, a Hogyan tudnék élni nélküled? egyik főszereplője, egyben az új Megasztár egyik zsűritagja, utóbbi pedig az X-Faktorban mentorkodik immár második éve. Marics és Valkusz a tévés karrierjüket egyébként a TV2-s Ázsia Expresszben indították, aztán folytatták azt a Dancing with the Starsban, illetve a Sztárban Sztár című műsorban.

A kevesebb követővel rendelkezők között is feltűnnek érdekes arcok, zenészek – például Mehringer Marcell –, sportolók – a világbajnok vívó Szűcs Luca –, youtuberek és a sminkes és beauty-influk mellett az új Index videóriportere, Lenzser Olivér, na meg Kucsera Gábor, a Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője, a Drogellenes Digitális Polgári Kör alapítója. Sőt, az RTL celebes bokszolós műsorának szüneteiben mostanában szintén a PFR alá tartozó DJ-k zenélnek, legutóbb például Pumped Gabo illetve Jauri, utóbbi pedig már a szintén RTL-es Nyerő Párosban is szerepelt.

Ezek alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy a Post For Rent kikerülhetetlen lett, és lassan leuralja a piacot. De mielőtt rátérnénk ennek az uralásnak a mikéntjére és a mindenkit foglalkoztató legfontosabb kérdésre, hogy ki a jó élet az a Ciggi, hogy miért csicska, aki balra húzza, illetve hogy ennek mi köze lehet végső soron a kormányzó párthoz, érdemes egy röpke pillantást vetni a Post For Rent eredetére és az elmúlt években elért diadalmenetére.

Boros, Csiszár, Habony, Rogán, Tiborcz, Paár, Orbán