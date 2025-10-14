Már csak a csicskázó Ciggi hiányzott, hogy a fiatalokat is megszólítsa a Fidesz

Ki ez a Bruno nevű gyerek a Sztárbox szüneteiben? Miért látom mindenhol Marics Petit meg azt a másik arcot? És ezt a T. Danny nevű figurát? Kkevin? Ezeket a Bódi testvéreket honnan szalajtották? Mi ez a Creator TV? Jauri, Ciggi, Sipi. Ismernem kéne ezeket? Ja, hogy ezek mind a Post For Rent alá tartoznak? Ez az a cég, ami közreműködött Orbán Ráhel budapesti influenszertripjében, és ami állami támogatást is kapott, és aminek a vezetője korábban Tiborcz István cégében, az Eliosban is vezető volt?
Akiben az előzőek közül akár csak egy kérdés is felmerült az elmúlt időben, annak érdemes tovább olvasnia, mert a végén akár még az is kiderülhet, hogyan szólíthatja meg az úgynevezett fiatalokat a Fidesz a közelgő választás előtt.
Ciggi foglalkozását tekintve DJ, és egyike annak a cirka 150 influenszernek/tartalomgyártónak, akik a Post For Rent (PFR) nevű influenszerügynökség képviseletében működnek. Nem ez az egyetlen ügynökség az országban, ami ezzel foglalkozik, de kapcsolati hálójukat, illetve fejlődésük intenzív ívét tekintve már a szegmensen túlról is látszik meghatározó szerepük: nemcsak random netes tartalmakban, de a nagyobb kereskedelmi csatornákon, sőt, a moziban is ott vannak.
A PFR az ország legnagyobb influenszerügynöksége, nekik vannak a legtöbb követővel rendelkező tartalomgyártóik: a 4,1 millió követős, főként táncos koreográfiákat posztoló Düki, a hadarós stílusával a TikTok megkerülhetetlen arcává váló Whisper Ton (1,9 millió követő), aki táncos vetélkedőt nyert a TV2-n, országjáró turnéra ment és saját üdítőmárkát is alapított. A harmadik a PFR adatai szerint Abosi Barni (1,6 millió), aki a Forbes szerint a YouTube utolsó generációjának egyik legismertebb alakja.
Az influenszerlistán ott van még a tiktokker – és az RTL-es Kabát FC-ben szereplő – Radics Zsombor, az anyukás videókkal berobbanó Stumpf Patrik, a megosztó humorú párkapcsolati videókat gyártó Verebélyi Vivi és Nagy Norbi, a Whisper Ton tiktokos generációjába tartozó Makk Adri, de Viszkok Fruzsi, a rapper T. Danny, és a korábban TV2-s, most RTL-es műsorvezető, korábbi szépségkirálynő, Gelencsér Timi is. Ők képviselik a Bódi tesók két tagját, a most épp a TV2 egyik realityjében szereplő Bódi Megyert és Bódi Hunort is. De PFR-es színekben mozog a valmaros Marics Peti és Valkusz Milán is, előbbi a masszív sikereket elérő mozifilm, a Hogyan tudnék élni nélküled? egyik főszereplője, egyben az új Megasztár egyik zsűritagja, utóbbi pedig az X-Faktorban mentorkodik immár második éve. Marics és Valkusz a tévés karrierjüket egyébként a TV2-s Ázsia Expresszben indították, aztán folytatták azt a Dancing with the Starsban, illetve a Sztárban Sztár című műsorban.
A kevesebb követővel rendelkezők között is feltűnnek érdekes arcok, zenészek – például Mehringer Marcell –, sportolók – a világbajnok vívó Szűcs Luca –, youtuberek és a sminkes és beauty-influk mellett az új Index videóriportere, Lenzser Olivér, na meg Kucsera Gábor, a Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője, a Drogellenes Digitális Polgári Kör alapítója. Sőt, az RTL celebes bokszolós műsorának szüneteiben mostanában szintén a PFR alá tartozó DJ-k zenélnek, legutóbb például Pumped Gabo illetve Jauri, utóbbi pedig már a szintén RTL-es Nyerő Párosban is szerepelt.
Ezek alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy a Post For Rent kikerülhetetlen lett, és lassan leuralja a piacot. De mielőtt rátérnénk ennek az uralásnak a mikéntjére és a mindenkit foglalkoztató legfontosabb kérdésre, hogy ki a jó élet az a Ciggi, hogy miért csicska, aki balra húzza, illetve hogy ennek mi köze lehet végső soron a kormányzó párthoz, érdemes egy röpke pillantást vetni a Post For Rent eredetére és az elmúlt években elért diadalmenetére.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Utoljára magyar filmnek ez 1986-ban sikerült.
Orosz Dénes musicalfilmje ügyesen építkezik a műfaj szabályai szerint. A korlátokat ugyan nem piszkálja, de erre nincs is szükség. És a legnagyobb Demjén-sláger el sem hangzik benne.
Elindult a Megasztár új évada, amiben Curtis szájba köpésre buzdít, Tóth Gabi megszoptatná zsűritársát, a fő poén pedig az, hogy valaki kövér.
Azonnal nyilvánvaló, hogy ez a drogellenes lesz a legeredményesebb digitális polgári kör.
A külföldi és magyar tartalomgyártók a Magyar Turisztikai Ügynökség közreműködésével privátban bulizhatják körbe Budapestet a napokban.
A Brandfestiválon adott elő mint creative director.
Herman Péter munkaviszonyának felbontását az RTL kezdeményezte.
A Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője úgy érzi: ha csak egy fiatalt meg tud menteni, már megérte.
Van Isten.
Rákay Philippel együtt vezeti a Digitális Polgári Körök szombati eseményét, amiről elmondta, hogy felkérték rá, de senki nem kérte erre. Érti, aki érti.