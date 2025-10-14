Nagyobb poggyászt és több kártérítést biztosítana a repülővel utazóknak az Európai Parlament

Az európai légitársaságok élesen bírálták az Európai Parlament közlekedési bizottságát, amiért az elfogadott egy olyan javaslatot, ami bővítené az utasok kártérítési jogait a járatkésések esetén – írja a Politico.

Fotó: Németh Dániel/444

A bizottság hétfőn, 34 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és két tartózkodással fogadta el az állásfoglalást, ami emellett támogatja azt a kezdeményezést is, hogy az utasok ingyenesen vihessenek fel egy legfeljebb 7 kilogrammos kézipoggyászt a fedélzetre. A dokumentum az Európai Parlament hivatalos álláspontját tükrözi a légi utasok jogainak reformjáról szóló tervezetről. Az EP állásfoglalása eltér az Európai Bizottság és az EU Tanácsának javaslataitól, ezért a szerdán induló háromoldalú tárgyalások várhatóan feszültek lesznek. A döntés feldühítette a légiközlekedési ágazat szereplőit is, az Airlines for Europe – ami olyan nagy légitársaságokat tömörít, mint a Lufthansa, az Air France-KLM, a Ryanair vagy a British Airways anyavállalata, az IAG – irreálisnak nevezte a Parlament álláspontját. A jelenlegi szabály szerint az utasok 250–600 euró közötti kártérítést kaphatnak, ha járatuk legalább három órát késik. A Bizottság már 2013-ban azt javasolta, hogy ezt öt órára növeljék, de a terv elakadt. A Tanács idén négyórás és hatórás küszöböt javasolt az útvonal hosszától függően, de a Parlament nem akarja gyengíteni az utasok jogait.

A közlekedési bizottság azt is javasolja, hogy a hosszú késés vagy járattörlés esetén járó minimális kártérítés nőjön 300 euróra. „A három óra számunkra vörös vonal” – mondta Andrey Novakov, az Európai Néppárt képviselője. Jan-Christoph Oetjen, a Renew Europe politikusa szerint ha négy órára emelik a határt, az utasok kétharmada elveszíti a mostani jogait. A légitársaságok szerint viszont a magasabb határ segítene csökkenteni a késéseket. „A jelenlegi szabály bünteti azokat a cégeket, amik mindent megtesznek a járattörlések elkerüléséért” – mondta David Curmi, a KM Malta Airlines elnöke.

A Parlament szerint az utasoknak joguk lenne továbbá egy darab, legfeljebb 7 kilogrammos kézipoggyászt ingyenesen magukkal vinni – még a fapados járatokon is –, ha a csomag összmérete nem haladja meg a 100 centimétert. Emellett engedélyeznének egy kisebb táskát is, ami befér az ülés alá. A légitársaságok szerint az ingyenes kézipoggyász nem felel meg az utasok igényeinek, mert sokan inkább olcsóbb jegyet és választható plusz díjakat szeretnének.