Nem félünk a drónoktól, csak mindent annak nézünk

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Németországtól a Baltikumig egy sor országban észleltek azonosítatlan drónokat repterek, katonai bázisok, ipari parkok környékén. Elemzői körben széleskörű egyetértés van arról, hogy Oroszország áll a háttérben.
  • Amikor valami oda nem illő jelenik meg az égbolton a reptér közelében, a hatóságok helyesen járnak el, ha felfüggesztik a repüléseket. A szakértők a drónok miatti megszállottság növekedése miatt a túlreagálás veszélyeire is figyelmeztetnek.
  • A történtekről Krekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával beszélgettünk.

Az utóbbi hetekben Lengyelországtól Dánián át egészen Litvániáig több olyan „drónincidens” is történt, amelyek egyrészt Európa amúgy is széles körben ismert sebezhetőségére hívták fel a figyelmet, másrészt a nemzetközi média annyit foglalkozott az ügyekkel, hogy már-már úgy tűnhetett a felületesen tájékozódóknak, mintha pánik uralkodott volna el az érintett társadalmakban. Német, dán, balti, belga katonai bázis, a müncheni, koppenhágai vagy épp az oslói reptér, észtországi ipari parkok is az érintettek közt voltak, és a sort még folytathatnánk.

Az európai hatóságok kevés részletet hoztak nyilvánosságra a drónbehatolásokról, és volt, hogy csak napokkal később ismerték el hivatalosan az átrepüléseket. Más eseteknél egyáltalán nem tudták megerősíteni a bejelentéseket. Volt olyan drónészlelés, ami után a dán hatóságokat 24 óra alatt 500 bejelentés árasztotta el, néhányról később kiderült, hogy a rémült állampolgárok csillagokat láttak az égen. Egyelőre még minden ország keresi, hogyan kellene reagálni az ilyen helyzetekre. A drónfalból úgy tűnik, drón fail lesz, addig is az egyes országok azt mérlegelik, hogy engedélyezzék-e a hatóságoknak a drónok lelövését.

Fontos leszögezni, hogy a fenti esetek csak azok az észlelések, amelyeket nyilvánosságra hoztak. A Guardian szerint már tavaly rendszeresen jelentek meg drónok Észtország keleti részén, az orosz határ közelében fekvő két nagy ipari park környékén.

Néhány hét leforgása alatt történt a legdurvább, lengyelországi eset, ahol a NATO vadászgépeinek is akcióba kellett lépni, a sorozatos reptérlezárások és Ukrajna legnyugatabbi nagyvárosának (Lviv) az eddigiekhez képest kifejezetten súlyos bombázása, ezzel párhuzamosan Európára évek óta ömlik a dezinformációs kampány.Mindezzel együtt, bizonyítékok híján inkább valószínűségeket tudunk megfogalmazni: számtalan bizonyíték van arra, hogy Oroszország aktívan támadni próbálja az európai politikai intézményrendszert, infrastruktúrát, információs teret, ebbe a mintázatba ezek a drónészlelések teljesen beleillenek.

Oroszország ilyen Shahed drónokkal is támadja Ukrajnát
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI/NurPhoto via AFP

A leggyakoribb magyarázat szerint Moszkva tesztelni akarja NATO-szomszédai képességeit, ehhez pedig az orosz hibrid háborús eszköztár változatos elemeit veti be. A katonai-politikai reakciók tesztelése mellett van azonban egy legalább ilyen fontos pszichológiai hatás is: a háború rémképét érezhetőbben beemeli a nyugat- és észak-európaiak viszonylag védett, kényelmes életébe, és a bőrük alá mászva szegezi nekik a kérdést: valóban ezt akarják? Ezek a drónok szürkezónában működnek: a jelenlétük demonstratív, szembesítik a civil lakosságot önnön sebezhetőségükkel, de nem lépnek át abba a nyílt agresszióba, amit Ukrajnában látunk. Ezen a ponton azt is érdemes megjegyezni, hogy ez a logika fedezhető fel az ukrán hadseregnek az orosz hátország ellen indított támadásai mögött is: közelebb vinni a háborút az orosz átlagpolgárokhoz, abban a reményben, hogy előbb-utóbb csak sikerül valamilyen nyomásra kényszeríteniük a Kremlt.

Túlreagálás?

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
orosz-ukrán háború külföld drónincidens katonai bázis repülőtér oroszország dánia orosz-ukrán háború dróntámadás pánik nato hibrid hadviselés gatwick ukrajna ipari park
Kapcsolódó cikkek

Az oroszok mindenkinek megmutatták, hogy a NATO letolt gatyával áll

Oroszország naponta több száz olyan drónnal támadja Ukrajnát, mint amilyenek a lengyel légtérbe repültek be. 19 darab robbanóanyag nélküli drón elég volt ahhoz, hogy az oroszok megmutassák, mennyire sebezhető a NATO.

Takács Lili
külföld

Csak azért nem kenődtek fel az EU-csúcs résztvevői a kelet-európai drónfalra, mert az alapozásig sem jutottak el

A koppenhágai informális EU-csúcs egyik központi témája az Unió keleti határára felhúzandó drónfal volt. Ez a ritka kezdeményezések egyike, amit a magyar kormány sem próbál elgáncsolni. Rengeteg pénzből épülhetne ki az EU eddigi legjelentősebb biztonsági projektje, de a nagy tagállamok kevésbé lelkesek iránta.

Takács Lili
külföld

Orosz drónokat lőttek le Lengyelország fölött

A NATO repülőgépeit riadóztatták, több repteret lezártak.

Urfi Péter
háború

A nyugat-ukrajnai Lvivet rakétázta Oroszország, felszálltak a lengyel vadászgépek is

Az orosz hadsereg több mint 50 rakétával és 500 drónnal támadta Ukrajnát. Lengyelország riasztotta a vadászgépeket a légtere védelmére, de riadó volt Litvániában is.

Takács Lili
háború

A lengyelországi drónos provokációval Moszkva valószínűleg pont azt érte el, ami a célja volt

Az alaszkai találkozó óta eltelt időben egyértelművé vált, hogy Moszkva kész nyugati érdekeltségeket támadni Ukrajnában, és nem tart annak következményeitől. Az oroszok láthatóan mindent megtesznek azért, hogy leválasszák az Egyesült Államokat Ukrajnáról, a lengyelországi drónos légtérsértést is érdemes ebben a keretben értelmezni.

Jójárt Krisztián
külföld

Európa-szerte megugrott tavaly az orosz szabotázskísérletek száma

Egy új jelentés szerint több mint 30 orosz befolyásolási kísérletet jegyeztek fel 2024-ben, ami négyszerese a korábbi éveknek. Idén mintha visszaesett volna a Kreml aktivitása, de ez a nyugalom minden bizonnyal csak átmeneti lesz.

Benics Márk
külföld

„Itt minden irányból érkezhet a halál” – drónszafari életre-halálra Herszon városában

Herszon kilenc hónapig volt orosz megszállás alatt. Az ukránok felszabadították, de az élet nem lett könnyebb, az oroszok folyamatosan lövik a várost. Hat hónapja a helyiek újfajta nyomorúsággal néznek szembe: drónokkal terrorizálják őket. Azért mentünk a városba, hogy egy újranyitás előtt álló gyermekotthon igazgatójával interjúzzunk.

Takács Lili
külföld