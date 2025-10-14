Nyilvánosságra hozta drogtesztjét a józsefvárosi jelölt, akit kábítószerezéssel vádoltak a fideszesek

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Olyannyira elmérgesedett az időközi választási kampány Józsefvárosban, hogy Pikó András VIII. kerületi polgármester nyilvánosságra hozta az egyik ellenzéki jelölt, Horváth Alexander drogtesztjének eredményét, írja a HVG.

A korábbi DK-s Horváth nyáron mondott le, mert a kormányközeli lapokban terjedni kezdett egy olyan videó, amin látszik, hogy a képviselő egy szobában tartózkodik egy olyan férfival, aki valamilyen fehér porból csíkokat húz ki, majd felszívni készük ezeket. A politikus tagadta, hogy kábítószert fogyasztott, de lemondott. Nem sokkal később azonban bejelentette, hogy elindul az időközi választáson.

„A körzetem fideszes jelöltjének azt javaslom, hogy drogteszt helyett inkább hazugságvizsgálaton vegyen részt. Fideszesként úgy csinál, mintha a helyiekért dolgozna, közben pedig a bérlakásból konnektorokat ellopó fideszes Kecskemétinek asszisztált, és ami még rosszabb, a Józsefvárost sújtó kormányzati megszorításokról hallgat” – írta Horváth a Facebookon. Itt arra a Kecskeméti Lászlóra utalt, aki méltatlanná vált képviselői tisztségére, miután az ajtófélfát, a konnektorokat és a konyhabútort is magával vitte az illegálisan használt önkormányzati lakásból, amit potom összegért bérelt.

Horváth azt is írta, igazolt sportoló, ezért rendszeresen részt vesz különböző vizsgálatokon, legutóbb szeptember elején volt drogtesztje, ami negatív lett. Erről egy képet is posztolt a kommentekben, később ezt osztotta meg Pikó a saját oldalán.

POLITIKA drogteszt Pikó András Horváth Alexander fidesz józsefváros VIII. kerület Kecskeméti László időközi választás
Kapcsolódó cikkek

Az ajtófélfát, a konnektorokat és a konyhabútort is magával vitte az illegálisan használt önkormányzati lakásból a fideszes képviselő

Kecskeméti László kiutaltatott magának egy önkormányzati lakást, amiből akkor sem költözött ki, amikor a bíróság kötelezte erre. Amikor végül 5 év után megtette, teljesen kibelezte az ingatlant: minden mozdíthatót magával vitt.

Székely Sarolta
belföld