Őrizetbe vették a szlovákiai vonatbaleset egyik mozdonyvezetőjét

Hétfő délelőtt összeütközött két személyszállító vonat Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól. A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, többek állapota válságos. A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül.

Mentők dolgoznak a vonatbaleset helyszínén Fotó: HANDOUT/AFP