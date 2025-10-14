Palesztin foglyok és izraeli túszok hosszú idő után újra találkozhattak a szeretteikkel

Az Izrael által szabadon engedett palesztin foglyok Ciszjordániában és Gázában, a Hamász által elengedett izraeli túszok pedig Izraelben találkoztak hosszú idő után újra a családjaikkal. Izraeli oldalról számos felvétel születetett arról, hogyan fogadják a családok két éve nem látott szeretteiket.

A két háborús fél közötti megállapodás értelmében a Hamász visszajuttatta Izraelnek az utolsó élő húsz túszt, valamint négy túsz holttestét, akiket a 2023-as október 7-i terrortámadásban raboltak el. Izrael cserébe 250 elítélt és több mint 1700 vád nélkül fogva tartott gázai foglyot engedett szabadon.

Palesztin foglyok találkozása. Fotó: MOSAB SHAWER/Middle East Images via AFP

A palesztin foglyok buszokban tértek vissza a lerombolt Gázába és az izraeli telepesek megszállása alatt álló Ciszjordániába, ahol nagy tömeg fogadta őket.

A megállapodásnak köszönhetően újra együtt lehet Avinatan Or és barátnője, Noa Argamani. A párt az október 7-i támadás során a Nova fesztiválról rabolták el a Hamász terroristái, amiről videó is készült. Egy katonai rajtaütés során Argamanit kimentették Gázából, azóta aktívan próbált tenni a túszok szabadon bocsátásáért.

A túszok elengedéséért tartott tüntetésekben szintén szerepet vállaló Einav Zangauker szintén találkozhatott a több mint két évet fogságban töltött fiával, Matan Zangaukerttel. „Életem, életem, te bajnok, te hős!” – mondta találkozásukkor.