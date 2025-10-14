Surányi György szerint komoly megszorítások várhatók, ha a Fidesz marad kormányon

Komoly megszorításokra kell számítani jövő nyáron, ha a Fidesz kormányon marad április után, mondta Surány György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke a Forbes Money Summit konferencián.

Surányi György Fotó: Németh Dániel/444

A Telex tudósítása szerint Surányi arról beszélt, hogy 2022-ben is komoly megszorítások voltak a választások után – ezekről itt írtunk –, hiába kerülték a megszorítás kifejezést. Szerinte azonban egy esetleges Tisza-kormánynak lenne tere arra, hogy főleg a kiadási oldalon jelentősen hozzányúljon a költségvetéshez, nem kell azonnal megszorításokhoz folyamodniuk. Itt a lap szerint a volt MNB-vezér az állami cégeken keresztül a magánszektorba csorgatott százmilliárdok, az állami médiára és állami hirdetésekre, propagandára költött összegek megvágását, a kaszinók online fizetésbe való bevonását említette, amivel komoly összegeket rendezhetnének újra az államháztartásban. Ráadásul a visszatartott uniós forrásokhoz is hozzájutnának, ami nagyobb mozgásteret jelent. Ugyanakkor figyelmeztetett: bármilyen kormány lesz hatalmon, az élsportot leszámítva lényegében az államháztartás összes alrendszere alulfinanszírozott és komoly belső reformra szorul, pusztán költségvetési átstrukturálással ezek gondjait nem lehet megoldani.

A magyar gazdaság állapotáról két nézet van, az egyik szerint lényegében válságban van a magyar gazdaság, a másik szerint viszont repülőrajtban vagyunk, és hamarosan beindulhat majd a növekedés. Surányi szerint azonban mindkettő téves, azt mondta, a magyar gazdaság nincs válságban, de növekedési csapdában van, a jelenlegi gazdasági struktúrában nem érhető el 3-4 százalékos növekedés. A magyar gazdaság az idén várhatóan 1 százalékkal sem fog növekedni, amihez a korábbi MNB-elnök szerint az is hozzájárul, hogy valójában már most is durva megszorítás van érvényben, így a kormány nem tudja támogatni a növekedést akkor, amikor a magyar gazdaság valódi motorja, a külső exportkereslet nem tudja húzni a magyar növekedést.