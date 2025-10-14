Szikora Róbert musicalt ír Semmelweis Ignác életéről

Semmelweis-reflex címmel ír „majdnem morbid” musicalt Semmelweis Ignác életéről Szikora Róbert és Lezsák Sándor – írja a Blikk. A szerzőpárosnak nem ez lesz az első közös produkciója, ugyanis Az ÉG tartja a FÖLDET című musicalben is együtt dolgoztak.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Szikora és Lezsák a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban meséltek az alkotási folyamatról. Az MDF egykori alapítótagja elmondta, hogy az egész azzal kezdődött, hogy „egyszer csak éjszaka csörgött a telefon, hogy segítsek, mert senki más nem tud szöveget írni ahhoz, amin dolgozik. Majd mikor rákérdeztem, hogy miről szól a zene, elég volt egyetlen szót mondania: Semmelweis”.

A musical még nincs teljesen készen, így az alkotók egyelőre nem mondták el, hogy kik alakítják majd a karaktereket vagy hogy melyik színházban fogják játszani. Azt azonban elmondták, hogy a megjelenést jövőre, a választások utánra tervezik, és hogy a történet 1857. 02.14-én kezdődik majd, azon az estén, amikor Semmelweis beleszeretett a nála 19 évvel fiatalabb Weidenhofer Máriába, majd a következő húsz évét mutatja be.