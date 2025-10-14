Trump szerint hatan meghaltak egy újabb, Venezuelához közeli amerikai légicsapásban, ami egy állítólag kábítószert szállító hajót ért

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok egy újabb kis hajót támadott meg Venezuela partjai közelében, miután azzal vádolták, hogy kábítószert szállított. A támadásban hatan meghaltak – írja a Guardian.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

„A csapást nemzetközi vizeken hajtották végre, és a hajón tartózkodó hat férfi narkoterrorista meghalt. Egyetlen amerikai katona sem sérült meg” – áll Trump közleményében, amit saját közösségi oldalán, a Truth Socialon tett közzé.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete elítélte az Egyesült Államok által kábítószer-csempészettel gyanúsított kis hajók elleni csapásokat, és azokat törvényen kívüli kivégzéseknek nevezte.

Az Egyesült Államok ezzel szemben az akciókat az úgynevezett „narkoterroristák” elleni fellépésként védi, és azt állítja, hogy az érintettek a Tren de Aragua nevű, külföldi terrorszervezetként bejegyzett csoport tagjai voltak.