Vaddisznók Hegyvidéken, helikopter Bodrogkeresztúron

Több mint két évvel azután, hogy a Hamász megtámadta Izraelt, elhallgattak a fegyverek, és minden életben maradt túsz hazatérhetett. A békéhez mindkét fél fáradására volt szükség, és arra, hogy Trump unortodox módszereit nagyon erős pozícióból tudja érvényesíteni. Az egyiptomi békecsúcson Trump meghívására ott volt Orbán Viktor is, aki az amerikai elnök szerint elsöprő fölénnyel fogja nyerni a választásokat.
Várkonyi Andrea két hete lett díszpolgár Bodrogkeresztúron. Épp aznap fordult egyet arra az OE-XWY lajstromjelű magánhelikopter is, amit Mészáros Lőrinc többször használt. Meglepő egyebeesés az is, hogy a tiszás adatszivárgás után teliszájjal ukránozó kormány egyik honlapján a térképet egy ukrán cég fejleszti.
Ismeretlenek megrongálták a csapszeget, a két első disznó nem tervezett módon esett csapdába a XII. kerületben. De miért lett hirtelen annyi vaddisznó a fővárosban, miközben országosan a felére csökkent a számuk? És milyen módszerekkel sikerült csökkenteni az urbánus vaddisznók számát más európai városokban?
A Sziget Fesztivál vezérigazgatója kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását. Karácsony Gergely szerint a lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat, és bizonytalanná vált a fesztivál jövője. A fesztivál közleménye szerint valóban kérdéses a jövő évi esemény sorsa. A fesztivál alapítója, a nyolc éve kiszállt Gerendai Károly azt mondta, szó van arról, hogy neki kell megint átvennie a Szigetet, hogy megmaradhasson.
Vonatbaleset volt Szlovákiában a magyar határ közelében, rengetegen megsérültek, délután heten kritikus állapotban voltak. Füstgyertyázás és közlekedési szabálysértés gyanújával hallgatta ki a rendőrség a Momentum két országgyűlési képviselőjét. Minden kényszerintézkedést megszüntettek a fővárosi parkbiznisz szereplőivel szemben.
„Ha most újraolvassuk a Sátántangót, az, hogy hamis prófétáról van szó, az nagyon a mai világ egész Európában” – mondta a 444-nek a Nobel-díjas Krasznahorkai László német fordítója. Heike Flemming szerint Krasznahorkai fordításakor nem az indaszerűen tekergő hosszú mondatok jelentik a legnagyobb kihívást.
Már Trump is nyilvánosan beszél arról, hogy Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának. Külföldön is aktivizálódna a német hírszerzés az orosz fenyegetés miatt. Madagaszkáron menekülőre fogta az elnök, miután a katonaság is átállt a Z-generációs forradalmárokhoz. A moldáv miniszterelnök váratlanul lemondott a mandátumáról és teljesen visszavonult a politikától. Megalakult az új francia kormány.
9:50-kor indult Budaörsről, majd a település közelében eltűnt a radarról. 14:35-kor aztán újra feltűnt, és visszarepült Budaörsre.
Egy, „a gázai háború végét rögzítő” dokumentumot írnak alá az eseményen.
„100 százalékban mögötted állunk” – mondta Trump, és a 2022-esnél is nagyobb győzelmet jósolt a magyar miniszterelnöknek.
Miközben napok óta ukránozós kampányt folytat a kormány a Tiszával szemben, váratlan fejlesztő tűnik fel a kormányhivatalok hivatalos oldalán, aki ráadásul háborús élményeiről is ír.
A Tisza elnöke a fiataloktól kérte, hogy győzzék meg a nagyszülőket: „egy olyan hatalomra szavaztak, ahol a miniszterelnök eltaposandó poloskának nevez titeket azért, mert nem vagytok Fidesz-szavazók”.
Karácsony Gergely szerint a lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat és bizonytalanná vált a fesztivál jövője.
Azért kezdeményezték a fővárossal kötött megállapodás felmondását, hogy elkerüljék, hogy a fizetési kötelezettség még jövőre is fennálljon akkor is, ha nem lenne rendezvény.
A fesztivál alapítója reméli, októberben sikerül megállapodni az új tulajdonosi struktúráról, amivel sikeresebb lehet a Sziget szakmai és pénzügyi szempontból is. Az elmúlt években milliárdos mínuszokat termeltek.
Két ember állapota válságos. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet.
Összesen 91 sérültről számolt be a szlovák egészségügyi miniszter. Sajtóinformációk szerint az egyik mozdonyvezető pillanatokkal az ütközés előtt kiugrott a szerelvényből.
Tompos Márton és Bedő Dáviddal szemben tüntetések miatt zajlanak eljárások.
Megszüntették például Z. Zsolt házi őrizetét is.
„Rengeteg gyermekről beszélhetünk. Hiába mondják azt, hogy nincsen kiskorú, de, volt, mert akkor még kiskorú volt vagy éppen fiatalkorú volt, voltak, voltunk, és mellettünk nem állt senki.”
Az RTL Híradóhoz eljutott egy dokumentum, amelyből tanulságos adatok derültek ki.
Az amerikai elnök fontolóra vette, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat adjon Ukrajnának, amivel szerinte „új szintre” emelhetné Kijev háborús képességeit Oroszországgal szemben.
„Jeges béke uralkodik Európában, ami bármikor heves konfrontációba torkollhat” – figyelmeztetett a német hírszerzés feje a Bundestagban.
Újabb ország vezetőjét buktatták meg a Z generációs forradalmak, melyek már nem csak Ázsiában terjednek.
Dorin Receannak elég volt az elmúlt két év.
Egy éven belül ez a negyedik kormány Franciaországban. Kulcskérdés, sikerül-e elfogadni a költségvetést pár héten belül. Az ellenzék már most bizalmatlansági indítványról és kormánybuktatásról beszél.
A levelezés ellentmond a herceg korábbi nyilatkozatainak, miszerint 2010 után megszakította a kapcsolatot Epsteinnel.
Hétfő van, szabad a Borízű! Batu, a fideszes békeharcos. Kónya Endre személyes brandje. Vadkárellenesek fenyegetik a gyerekeinket. Nyílt csalás Tiszaburán. Erőfelmérés október 23-án. Sörkorrupció. Melyik Rogán-feleség a rendszer legnagyobb nyertese?
