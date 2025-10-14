Venezuela bezárta az oslói nagykövetségét, miután az ellenzéki vezető, María Corina Machado kapta a Nobel-békedíjat

A norvég külügyminisztérium bejelentette, hogy Venezuela minden magyarázat nélkül bezárta oslói nagykövetségét. Mindez csupán néhány nappal azután történt, hogy a venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado megkapta a Nobel-békedíjat.

„Sajnálatosnak tartjuk. Bár több kérdésben nézeteltérés van köztünk, Norvégia továbbra is nyitva kívánja tartani a párbeszéd csatornáit Venezuelával, és ebben az irányban fog dolgozni” – mondta a norvég külügyminisztérium szóvivője. Az információt először nyilvánosságra hozó Verdens Gang norvég napilap arról számolt be, hogy a venezuelai nagykövetség hétfő délután óta nem válaszol a hívásokra, este óta a telefonszámaik sem működnek.

María Corina Machado Fotó: FEDERICO PARRA/AFP

María Corina Machado viszonya látványosan rossz a venezuelai hatalommal, amelynek megdöntését célul tűzte ki magának. Ezen nyilván az sem segít, hogy megakadályozták abban, hogy induljon a 2024-es elnökválasztáson, ahol az ellenzék tiltakozása ellenére a hivatalban lévő Nicolás Madurót hirdették ki győztesnek. Maduro vasárnap – anélkül, hogy megemlítette volna a Nobel-békedíjat – „ördögi boszorkánynak” nevezte Machadót. (Guardian)