24 ezer tanár kimaradt az idei béremelésből, és azok sem jártak jól, akik kaptak belőle

Összesen 24 192 fő tankerületi iskolában dolgozó pedagógus maradt ki az idén őszi béremelésből, amely azt előző tanévben első alkalommal tartott teljesítményértékelés után járt – derítette ki a Népszava a Klebelsberg Központ (KK) adataiból. Eszerint a tankerületi fenntartású intézményekben 82 877 pedagógus dolgozott az előző tanévben, közülük csak 58 685-en részesülhettek béremelésben a teljesítményük alapján.

Fotó: Németh Dániel/444

A pedagógusok munkáját az iskolaigazgatók értékelték több szempont alapján, de három teljesítménycélt is ki kellett jelölniük a tanévre, ezek megvalósulását is ellenőrizték az igazgatók. Összesen 100 pontot lehetett szerezni, kiemelkedő teljesítményűnek a 80 pontot elérők számítottak, ők havi bruttó 20 és 60 ezer forint közötti összegeket kaphattak. Az átlagos teljesítményűeknek (50-79 pont) maximum bruttó 20 ezer forintra számíthattak. Akik 50 százalék alatti eredményt értek el, a fejlesztendők közé kerültek.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) adatai szerint azonban a pedagógusok többsége csak alacsonyabb mértékű béremelést kapott, annak ellenére is, hogy a KK tájékoztatása szerint 45 357-en érték el a legmagasabb, vagyis a kiemelkedő teljesítményszintet: 3939 tanár kapott bruttó 10 ezer forint alatti, 9390 tanár bruttó 10-20 ezer forint közötti illetményemelést, 29 749-en bruttó 20-30 ezer forint közötti összeget, 8801 fő bruttó 30-40 ezer forintot, 3734 fő 40-50 ezer forintot, további 3063 fő 50-60 ezer forintot. A fejlesztendő kategóriába 450 pedagógus került.

A KK szerint az adatokból az látszik, hogy az értékelés során nagy volt a szubjektivitás, a besorolások és az összegek elosztása nem arányos, hanem inkább véletlenszerűnek vagy önkényesnek tűnik, és indokolatlanul nagy különbségeket eredményez azok között, akik ugyanazt a munkát végzik. (via Népszava)