Az esernyőket érdemes táskába tenni indulás előtt

Az előrejelzések szerint klasszikus őszi időjárás lesz: max 15 fok várható, és miközben több órára is kisüthet a nap, azért gyenge esőre és záporra is lehet majd számítani, főleg északnyugaton. Késő este már 5-12 fok lesz, szóval sapkával is érdemes készülni.

Hasonló lesz a helyzet csütörtökön is, pénteken viszont elkezd nagyon beborulni az ég és este már több helyen is lehet eső.

Aztán szombaton jön egy hidegfront és pár futó zápor, vasárnap reggelre pedig többfelé már fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet.

(Időkép/met.hu)