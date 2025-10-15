Cardi B válaszolt arra, hogy miért lesz újra meg újra terhes

Cardi B rapper a negyedik gyerekét várja, és hogy jelezze, ez nem minden esetben a legmókásabb helyzet, egy Twitter-posztba kiírta, minden kényelmetlen, az is, ha ül, ha fekszik, ha áll.

Ezen felbuzdulva valaki azonnal megkérdezte tőle, hogy akkor miért lesz folyton terhes, mire Cardi B egy váratlan válasszal állt elő:

„Mert folyton dugok.”

Cardi B negyedik gyerekének apja az NFL-játékos Stefon Diggs. Első három gyerekének apja a rapper Offset, akivel 2024 júliusában nyújtották be a válókeresetet.