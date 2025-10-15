Donald Trump megérdemelné a Nobel-békedíjat – mondta Szijjártó Moszkvában

Donald Trump amerikai elnök megérdemelné a Nobel-békedíjat, mert rendkívül sokat tett a fegyveres konfliktusok lezárásáért világszerte – ezt Szijjártó Péter külügyminiszter mondta Moszkvában.

Szijjártó az Orosz Energiahétre utazott Moszkvába, ahol újságíróknak azt mondta az MTI beszámolója szerint, hogy „a béke hamarosan visszatérhet Közép-Európába”, és szerinte „napjainkban Donald Trump az ukrajnai rendezés egyetlen reménye”.

Az MTI úgy fogalmaz, hogy Szijjártó ezért „ismét köszönetét fejezte ki az amerikai elnöknek a békeerőfeszítéseiért, külön kitérve az alaszkai találkozójára orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, és egyúttal azt is kiemelte, hogy nyitva kell tartani a kommunikációs csatornákat Oroszországgal”.

Ugyanitt elmondta azt is, hogy Donald Trump megérdemelné a Nobel-békedíjat. „Hálásak vagyunk neki, mert nagyon sokat tett az ukrajnai béke érdekében, jóval többet, mint bármely másik politikus a világon. Természetesen a magyar miniszterelnök is békemissziót hajtott végre, és ő is mindent megtesz, de ha a nagy és erős országok vezetőiről van szó, Trump elnök teszi a legnagyobb erőfeszítéseket az ukrajnai béke érdekében.”

„Hiszem, hogy hosszú évtizedek sikertelen kísérletei után ez a megoldás valóban békét hozhat a Közel-Keletre. És el kell mondanom, hogy hálásak vagyunk neki, mert neki köszönhető, hogy a Hamász az utolsó magyar túszt is szabadon engedte. Nélküle ez nem lett volna lehetséges” – mondta Trumpról Szijjártó, aki közölte, hogy még szerdán találkozik Gyenisz Manturov és Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettesekkel, illetve a Gazprom és a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Millerrel és Alekszej Lihacsovval is.

Egy Szijjártó Facebook-oldalára feltöltött, nagyon sötét zenével színesített videó szerint azt a kérdést tették fel neki, hogy fontos-e neki, hogy együttműködjön Oroszországgal, mire Szijjártó azt válaszolta, hogy „természetesen”, illetve hogy „ezt a kérdést racionálisan kell megközelíteni, és racionálisan szólva Magyarország számára az Oroszországból érkező energiaellátás létfontosságú”.