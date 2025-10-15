Egy kiberbűnözés miatt elítélt rab feltörte egy román börtön informatikai rendszerét

Egy romániai elítélt átvette az irányítást a Târgu Jiu-i börtön informatikai rendszere felett, majd a büntetések hosszával és a fogvatartottak jogaival és pénzügyi helyzetével kapcsolatos információkat is módosított.

A Transtelex cikke szerint az esetet a börtönőrök szakszervezete hozta nyilvánosságra. A kiberbűnözés miatt elítélt személy társaival egy rendőr rég nem módosított jelszavával, a fogvatartottak számára fenntartott számítógépekről jutott be a börtön informatikai rendszerébe. Miután módosítottak több adatot, az egyik elítélt egy hónap alatt mintegy 760 ezer forint értékben vásárolt online termékeket.

Képünk csak illusztráció Illusztráció: Annette Riedl/dpa Picture-Alliance via AFP

Az elkövetőt végül az online vásárlások buktatták le, az egyik rendőr ugyanis észrevette a gyanús költéseket. A szakszervezet szerint a felügyelők és az egyik osztályvezető már hetekkel a kivizsgálás megkezdése előtt tudott a csalásról a fogvatartottaktól. A helyi szakszervezeti vezető azt mondta, az elkövető teljes mértékben hozzáfért az informatikai rendszerhez és további 15 elítéltet juttatott különböző jogtalan előnyökhöz.

A szakszervezet szerint a börtönigazgatóság nem kezelte kellő gyorsasággal az ügyet, és nem is tájékoztatta róla az alárendelt intézményeket. Az országos börtönigazgatóság azonban azt állította, hogy azonnal intézkedtek, amint kiderült a csalás. Az ügyben pedig belső vizsgálatot indítottak.