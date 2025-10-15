Hamis az orosz útlevele az odesszai polgármesternek, akit Zelenszkij nemrég megfosztott ukrán állampolgárságától

Az ukrán biztonsági szolgálat tette közzé a fotót arról az állítólag hamis útlevélről, ami az odesszai polgármesteré, Hennagyij Truhanové. A The Insider szerin az útlevél sorozatszáma és száma is arra utal, hogy 2010. november 2-án állították ki, míg az SBU fotója szerint a kiállítás dátuma 2015. december 15. A lap szerint valóban létezik ilyen számú útlevél, amit tényleg 2010. november 2-án állítottak ki, de az nem Truhanové, hanem egy Tatjana nevű nőhöz tartozik.

„A hamisítvány készítői még azt is elfelejtették, hogy a Hennagyij nevet latin betűkkel, két n-nel írták át” – jegyzi meg a The Insider. Az SBU által közzétett fényképen a polgármester neve latin betűkkel Henagyijként szerepel. Ráadásul az orosz külügyminisztérium 2014-ben változtatta meg az útlevelek átírási szabályait, így ha az útlevelet valóban 2015-ben állították volna ki, akkor a polgármester nevének végén nem j-t, hanem i-t kellett volna használni.

Truhanov egyébként valóban rendelkezett orosz állampolgársággal. Az orosz adatbázisok szerint 2003-ban belföldi útlevelet, majd 2011-ben egy másikat kapott. A határőrség adatbázisai szerint azonban Truhanov 2014 óta nem járt Oroszországban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök október 4-én vonta meg az ukrán állampolgárságot Hennagyij Truhanovtól, Odessza polgármesterétől – közölte az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU). A hivatalos indoklás szerint erre azért volt szükség, mert Truhanov orosz állampolgársággal is rendelkezik, azonban a polgármester ezt tagadta, és bejelentette, hogy bíróságon fogja megtámadni az elnöki döntést. (Meduza)