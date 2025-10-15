Három csirke utazott az Essenből Kölnbe tartó vonat első osztályú kocsijában, rendőröket hívtak rájuk

Október 14-én korán reggel a mozdonyvezető vette észre, hogy az Essenből Kölnbe tartó S-Bahn első osztályú kocsikának egyik fülkéjéből valaki csirkeólat csinált. A fülében három csirke utazott, pontosabban utazott volna, de miután kihívták rájuk a rendőröket, az állatokat eltávolították.

A csirkék a reggeli csúcsforgalmat is tönkretették, a kocsit ugyanis ki kellett tisztítani és fertőtleníteni, mielőtt újra visszaengedték volna az utasokat. Emiatt a német RTL beszámolója szerint „a vonatforgalomban teljes káosz alakult ki”.

A német szövetségi rendőrség nyomozást indított, „vasúti létesítmények szennyezésével kapcsolatos közigazgatási szabálysértés” miatt nyomoznak.