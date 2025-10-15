Hegseth háborúja: olyan sajtószabályokat vezet be a Pentagonban az ex-Fox News-os miniszter, hogy a Fox News is kiborult

  • Kedden délután lejárt a határidő, amit a Pentagon adott a sajtónak arra, hogy az új szabályozást aláírják. Ezt mindössze egy kábelcsatorna tette meg, az összes többi médium élből elutasította az újságírók munkavégzésének akadályozását, beleértve Pete Hegseth védelmi miniszter korábbi munkahelyét, a Fox Newst is.
  • Kezdetben egy olyan verziót akartak lenyomni a sajtó torkán, ami a Pentagon előzetes jóváhagyását követelte volna minden anyag megjelenése előtt, ami nem tartalmaz hivatalosan közzétett információt. Ezt a tiltakozás hatására enyhítették, de az új szabályozás továbbra is széles körben csökkentené az újságírók mozgásterét. Ráadásul nem csupán konkrét, fizikai értelemben, hiszen azt is szigorítanák, miről mit lehet írni.
  • Persze az új szabályok nem elszigetelt intézkedések, szépen illeszkednek abba a mintába, miszerint Donald Trump és szövetségesei szisztematikusan igyekeznek korlátozni a független sajtó szerepét és hitelességét. Ebben a MAGA-kultúrharcos keresztes hadjáratban most került sorra a védelmi minisztérium.

Egy kábelcsatorna kivételével kedden este a teljes nemzetközi média kivonult a Pentagonból, miután Pete Hegseth a sajtó működésére vonatkozó új szabályzatot akart aláíratni a minisztériumból tudósító sajtóval, ami gyakorlatilag ellehetetlenítené az újságírók munkavégzését.

Pete Hegseth védelmi miniszter magyaráz az Aranykupoláról
Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

A minden jel szerint a világ legalkalmatlanabb védelmi minisztere, a Signalon hadititkokat megosztó ex-Fox News-os műsorvezető Pete Hegseth előírná, hogy a sajtóorgánumok csak akkor kaphatnak belépőt/akkreditációt, ha aláírnak egy megállapodást: vállalják, hogy nem gyűjtenek és nem közölnek olyan információt, amelyet a kormány nem hagyott jóvá. Akik nem írják alá az egyezséget, elveszíthetik a Pentagonba érvényes sajtóbelépőjüket, és ezzel együtt a hozzáférésüket az összes amerikai katonai létesítményhez.

A sajtó kedden délután 5 óráig kapott időt az új szabályok aláírására, ezt azonban addig csak egy (azaz 1) darab médium, a One America News konzervatív kábelcsatorna tette meg. Még a miniszter korábbi munkahelye, a Trump-kritikusnak semmilyen körülmények közt nem mondható Fox News sem volt hajlandó erre.

Finomítottak, de a lényegen semmit se

