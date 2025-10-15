Lázár újraírta a kegyelmi ügy történetét, Orbánnak is ellentmondva ezzel

Felülírta a kormány eddigi narratíváját Lázár János miniszter a kegyelmi ügyben. A kaposvári fórum után a 24.hu kérdésére úgy fogalmazott, „szerintem még a köztársasági elnöknél is nagyobb hibát követett el az igazságügyi miniszter, aki a köztársasági elnök kegyelmi döntését ellenjegyezte, mondván, hogy a papírok elkeveredtek. Nekem ne mondjon magyar adófizetőként ilyet egy miniszter, hogy a papírok összekeveredtek, mert az a full alkalmatlanság.”

Arra a kérdésre, hogy Varga látta-e, mit ír alá, Lázár azt mondta, „ha látta, az a baj, ha nem látta, az a baj.”

Lázár János a kaposvári fórum után Fotó: Lázár János Facebook-oldala

Az összekeveredett papíros verziót hivatalosan még nem hallottuk a Fidesztől, bár pletykaként/irányított információként a kegyelmi botrány alatt terjedt egy-két ehhez nagyon hasonló verzió, a miniszterhez köthető környezetből is. Azonban soha nem volt annyira alátámasztható, hogy ezt le lehessen írni.

Orbán Viktor miniszterelnök egészen másról beszélt Varga Judit és Novák Katalin lemondása után egy héttel, az évértékelő beszédében. Szerinte Varga „az alkotmányos szokásoknak megfelelően” ellenjegyezte az elnök határozatát.

Tavaly májusban Orbán továbbra is ugyanezt a verziót mondta a Blikknek adott interjúban: „volt egy húsz-harminc éves gyakorlat. Az úgy nézett ki, hogyha a köztársasági elnök asszony végül is eldöntötte, hogy kegyelmet ad valakinek, akkor az egy formalitás volt, hogy az igazságügy-miniszter aláírta. Akkor is, ha egyébként korábban nem értett vele egyet, merthogy első körben konzultálnak egymással. De ha az elnök döntött, akkor fogja, és aláírja. És huszonöt éve nem volt olyan, hogy az igazságügyi miniszter ne írt volna alá valamit.”

Majd arról beszélt, „Judit ahelyett, hogy ezt behozta volna a kormányra, vagy megvitatta volna velünk, úgy gondolta, van egy töretlen gyakorlat, tehát aláírta.”

A kegyelmi botrány kirobbanásakor Varga már hónapok óta nem volt miniszter, ugyanis 2023. június végén, az EP-kampányra hivatkozva lemondott. K. Endre két hónappal azelőtt kapott kegyelmet, ami 2024. február elején derült ki. Pár nappal később, február 10-én Novák és Varga is távozott a közéletből. Orbán mindig is inkább Novákot hibáztatta, Vargát inkább áldozatnak állította be.

Novák itt Varga kinevezési okmányát adja át Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Varga a kegyelmi ügy részleteiről nem nyilatkozik, pár hónappal ezelőtt, a Schadl-Völner ügy tárgyalása után arra sem válaszolt, hogy milyen „előjellel” küldte meg K. Endre kegyelmi kérvényét Nováknak.

„A vonatkozó jogszabályok és a bírói gyakorlat értelmében a kegyelmi akta adatai, amiben benne van a felterjesztés előjele, hogy igen vagy nem, az mind személyes bűnügyi adat. Volt miniszterként is szeretném a magyar jogszabályokhoz tartani magamat, annak ellenére is, hogy szeretném magamat megvédeni ebben a kérdésben.”

Az a verzió is terjedt annak idején, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. Ezt a verziót Orbán lényegében megerősítette a Blikknek.

Megkérdeztük Varga Juditot, hogy érvelt-e a papírok elkeveredésével, de egyelőre nem válaszolt. Küldünk e-mailt Lázár Jánosnak is, hogy Varga mikor és milyen fórumon érvelt ezzel, illetve hogy eddig miért nem ezt kommunikálta a kormány. Utóbbival kapcsolatban megkerestük a Kormányzati Tájékoztatási Központot és az Igazságügyi Minisztériumot is, a válaszukat még várjuk.

Lázár Kaposváron arról is beszélt, Varga olyan hibát követett el, ami az ő szemében kizárja azt, hogy közbizalomra alkalmas és méltó legyen. Szemben más fideszesekkel, ő semmilyen szinten nem várja vissza Varga Juditot, de „elégtételt jelentene, hogy ha a saját férjét, akit ránkszabadított, eltakarítaná a XII. kerületben jelöltként. Az talán enyhítené azt a problémát, amit okozott.”

A Fideszben hetek óta lebegtetik Varga Judit visszatérését, aki eddig elzárkózott ettől. Gulyás Gergely egy videóüzenetben hívta vissza Vargát, majd a múlt csütörtöki kormányinfón arról beszélt, most kedden találkoznak, ahol kiderül, Varga meggondolta-e magát. Azóta nem kommunikáltak a találkozó eredményéről.

Kiderült, Bóka János EU-ügyi miniszter is egyeztetett Vargával, és számít a visszatérésére. Varga volt férje, Magyar Péter a Szabad Európának arról beszélt, ha a Fidesz a XII. kerületben indítaná Vargát ellene, akkor ő nem indulna abban a körzetben.