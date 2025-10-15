Lázár Varga Juditról és Gulyás Gergelyről: Ahhoz, hogy a XII. kerületben elinduljanak, politikai bátorság kell

„Ha egy igazságügy miniszter odáig süllyed, hogy azt mondja, hogy a papírok összekavarodtak, az az én szememben semmire nem alkalmas. Ha egy igazságügy miniszter azt mondja, hogy egyet értett a döntéssel, az az én szememben semmire nem alkalmas. Én ettől a ponttól nem tudok eltekinteni. Nekem egyébként személyes bajom ezt meghaladóan nyilván nincs Varga Judittal, hiszen az a tragédia, amit átélt, nagyon szomorúnak és nagyon sajnálatosnak tartom. Nem kellett volna a politikához közel menniük” – ezt Lázár János mondta a kaposvári Lázárinfón, ahol a brüsszeli kémügyről és a 14. havi nyugdíj lehetőségéről is beszélt.

A 24.hu kérdéseire válaszolva az építésügyi és közlekedési miniszter azt mondta, Varga Judit „politikai teljesítménye kételyeket hagy”.

„Elég világosan fogalmaztam, a kegyelmi ügyben betöltött szerepe szerintem kizárja annak a lehetőségét, hogy vezető politikai szerepet vállaljon Magyarországon most és a következő évtizedekben. Ha esetleg úgy dönt, hogy elindul a XII. kerületben, fideszes színekben, és eltakarítja azt az embert, akit ő maga a hozott a nyakunkra, azt már javára írnám.”

Lázár mindezt azután mondta, hogy a Fideszben az elmúlt időszakban egyre többen lebegtették meg Varga visszatérését.

A kérdésre, hogy milyen szinten várná vissza Varga Juditot a Fideszben, Lázár azt mondta: „Semmilyen szinten.” Majd hozzátette: Elégtételt jelentene, hogy ha a saját férjét, akit ránkszabadított, eltakarítaná a XII. kerületben jelöltként. Az talán enyhítené azt a problémát, amit okozott.”

„Azt gondolom, hogy a kegyelmi botrány, a kegyelmi ügy nemcsak Magyar Péter előrelépéséhez járult hozzá, hanem nagyon sokat ártott a Fidesznek. A kegyelmi ügyben szerintem még a köztársasági elnöknél is nagyobb hibát követett el az igazságügyi miniszter, aki a köztársasági elnök kegyelmi döntését ellenjegyezte, mondván, hogy a papírok összekeveredtek. Nekem ne mondjon magyar adófizetőként ilyet egy miniszter, hogy a papírok összekeveredtek, mert ez a full alkalmatlanság” – mondta Lázár, aki ezután a kérdésre, hogy Varga vajon látta-e, hogy mit ír alá, azt válaszolta: „Ha látta, az a baj, ha nem látta, az a baj.”

Ezzel szemben gyébként a hivatalos magyarázat Orbán évértékelő beszéde szerint, közvetlenül Varga lemondása után ez volt: „Az igazságügy-miniszter asszony az elnök határozatát az alkotmányos szokásoknak megfelelően ellenjegyezte, 25 év töretlen gyakorlatát folytatva. Távozása az államélet törvényeinek elkerülhetetlen és – azt hiszem – igazságtalan következménye.”

„Az igazságügyi miniszter megmenthette volna a Fideszt ettől a bajtól. Azon túl, hogy a férjét rászabadította a Fideszre – másokkal együtt, teszem hozzá –, azon túl ez a hiba együttesen az én szememben kizárja azt, hogy közbizalomra alkalmas és méltó legyen” – mondta Lázár, aki elmondta, vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy ami rossz Magyar Péternek, az mindent megér. Ő azonban azt gondolja, „nem minden, ami rossz Magyar Péternek, jó a Fidesznek”.

A kérdésre, hogy a Fideszen belül van-e, aki ezt máshogy gondolja, Lázár azt mondta: „Ó, majdnem mindenki!” Lázár végül azt mondta Varga most általa meglebegtetett XII. kerületi, lehetséges indulásáról, hogy „ahhoz bátorság kellene”.

„Hogy a XII. kerületben Varga Judit vagy Gulyás Gergely elinduljon, ahhoz politikai bátorság kell.”

A kérdésre, hogy beszélt-e erről Varga Judittal, Lázár nevetve válaszolta: „Dehogy beszéltem, miért beszéltem volna?” Lázár szerint a jövő évi választásokkal kapcsolatban „egyáltalán nem olyan rossz a helyzet, sőt, a helyzet javuló tendenciát mutat”.

Végül a Szőlő utcai ügyre is rákérdeztek Lázárnál, aki azt mondta: „Fogalmam sincs, hogy mi a valóság. Egy nagyon zavaros, valószínű bűnözőről lehet szó, fogalmam sincs, hogy mi történt valójában, a legapróbb részletekig föl kell tárni azt, hogy mi történt a Szőlő utcában, mi történt azokban a gyermekvédelmi intézményekben, ahol ez az ember garázdálkodott, és azt is nagyon szeretném tisztán látni, hogy a rendőrség mit csinált ebben az ügyben az elmúlt tíz évben.”

Majd végül hozzátette, amit egyszer már elmondott: „A pedofiloknak börtönben kell megrohadnia, és a kémiai kasztrálásnak ideje és helye van Magyarországon.”