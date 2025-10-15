Magyar Péter: Brüsszelben engem is megfigyeltek és lehallgattak a magyar szolgálatok, úgy sejtem, nem kizárólag a magyar nemzeti érdek védelmében

Magyar Péter is megszólalt a brüsszeli kémügyről, miután a keddi kaposvári fórumán Lázár János – aki 2015 és 2017 között felelt a titkosszolgálatokért – dicséretes vállalkozásként beszélt az esetről.

A Tisza Párt elnöke közleményében azt írja, hogy mivel abban az időben ő is az uniós magyar nagykövetség diplomatájaként dolgozott, első kézből tapasztalta, hogy

miután Lázár János átvette az uniós ügyek irányítását, szakpolitikai felkészültséggel nem rendelkező fura figurák érkeztek Brüsszelbe fedett, „diplomata” munkakörbe, akik valószínűsíthetően a magyar szolgálatoknak dolgoztak, és az lehetett a feladatuk, hogy magánéletileg és politikailag terhelő információkat gyűjtsenek magyar és külföldi diplomatákról, vezetőkről.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter szerint a brüsszeli uniós nagykövetségen köztudomású tény volt, hogy Lázár János 2015-2018-as minisztersége idején titkosszolgálati emberek kerültek kihelyezésre Brüsszelbe, és úgy véli, Várhelyi Olivér jelenlegi uniós biztos, akkori uniós nagykövet (Magyar egykori főnöke), nem bontotta ki az igazság minden részletét, amikor ezt a minap tagadta a hivatalos vizsgálat során.

Jómagam és a valódi magyar uniós diplomaták döntő többsége visszautasította az együttműködést a gyanús körülmények között kihelyezett új »diplomatákkal«

– írja Magyar, aki aztán Lázárnak és Várhelyinek címezte az alábbiakat:

Legalább 100 ember tudja, hogy mi történt ebben az időszakban, ahogy azt is sejti, hogy mindez magyar érdeket szolgált-e, vagy hatalmi paranoiát. Magyar érdeket szolgált-e, vagy egy másik ország érdekét? Én magam úgy sejtem, hogy erre a tevékenységre nem kizárólag a magyar nemzeti érdek védelmében került sor.

Magyar szerint megdöbbentő volt látni, hogy „a 2015 előtt élesen oroszellenes nézeteket valló Várhelyi Olivér hogyan lett a Lázártól és Orbántól kapott kinevezése után a legnagyobb szószólója és kiszolgálója az egyre erősödő Orbán-Putyin tengelynek.” Mint ahogy az sem lehetett véletlen szerinte, hogy ebben az időszakban megerősödtek a Külügyminisztériumban a régi gárda emberei, köztük olyanok, akik a rendszerváltás előtt Moszkvában, a KGB diplomataképzőjében végeztek.

„2018-at követően az is tudomásomra jutott, hogy a magyar szolgálatok a brüsszeli éveim alatt sokak mellett engem is megfigyeltek és lehallgattak” – írja továbbá Magyar, de arról nincs információja, hogy ez Lázár János és Várhelyi Olivér tudtával vagy utasítására történt-e.



Végül Orbán Viktort és Szijjártó Pétert is megnevezi, mint akik „reflektorfényben mosolyogva, vállveregetve” dolgoznak orosz megbízóik érdekében, akár itthon, akár Brüsszelben. Orbán pedig „már nem titokban viccelődik azon, hogy kivezetné hazánkat az Európai Unióból”, hanem egyre nyíltabban készül erre. Éppen ezért Magyar Péter szerint „a 2026-os választás valójában népszavazás lesz Orbán Viktorról és arról, hogy hazánk megbízható tagja maradjon-e az Európai Uniónak és a NATO-nak is.”

Arról, hogy 2015 és 2017 között Magyarország hírszerzői uniós tisztviselőket céloztak meg Brüsszelben, nemzetközi újságírói munka során születtek cikkek, magyar részről a munkában a Direkt36 vett részt, de megírta a történetet a német Der Spiegel és a belga De Tijd is. Az ügyben az Európai Bizottság vizsgálatot indított.