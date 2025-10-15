Már a Tokaji borvidéken is ott van a gyilkos szőlővész

Az országszerte zajló intenzív felderítés, valamint a felelős gazdálkodói magatartás eredményeként ismét több vármegyében és borvidéken mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazmát (Grapevine flavescence dorée phytoplasma, FD). Az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen. A Mátrai és Tokaji borvidéken is hatósági intézkedések léptek életbe – írja közleményében a Nébih.

A közlemény szerint Bodrogkeresztúr térségében, a Tokaji borvidéken lakossági bejelentésre, Abasár községben, a Mátrai borvidéken pedig „az intenzív felderítés eredményként sikerült kiszűrni a fertőzésgyanús szőlőtőkéket”. Mindkét helyszínen mintát vettek, és igazolták a zárlati kórokozó jelenlétét.

A fertőzéssel érintett helyszíneken elrendelték a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket: az 1 km-es sugarú fertőzött terület és a fertőzés körüli további 3 km sugarú puffer zóna kijelölése már megkezdődött.

Mint írják, a lakossági bejelentések továbbra is kulcsfontosságúak, hiszen az időben érkező jelzések lehetővé teszik a növényegészségügyi intézkedések mielőbbi elrendelését és ezzel a fertőzés gyors terjedésének megakadályozását.

Új szőlővész pusztít Magyarországon, viharos sebességgel terjed a járvány, komplett birtokok semmisülnek meg – írtuk szeptember végi riportunkban. Akkor ott tartottunk, hogy a 22 magyarországi borvidék közül 15-nek a területén, illetve 13 megyében igazolták a betegség jelenlétét, és a fertőzött hektárok számát több ezerre tették.

Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett – a filoxérához hasonló veszélyességű – aranyszínű sárgaság olyan, ikonikusnak számító bortermő helyeken is súlyos gondot jelent, mint a Szentgyörgyhegy vagy a Somló, miközben komplett birtokok mennek tönkre, nullázódnak le.