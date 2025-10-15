Miközben a görög miniszterelnök átadta az új onkológiai osztályt, rohamrendőrök verték szét az épület előtt tüntető kórházi dolgozókat

Botrányba fulladt Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök látogatása az Attikon Egyetemi Kórházban. Ugyanis miközben a kormányfő az épületben tartózkodott, rohamrendőrök csaptak össze a kórház előtt, egészségügyi reformokért tüntető egészségügyi dolgozókkal.

A rohamrendőrök először csak pajzsokkal és gumibotokkal próbálták meg visszaszorítani a tüntetőket, később azonban paprikaspray-t is bevetettek.

A tüntetők azért akartak találkozni a miniszterelnökkel, hogy reformokat követeljenek a létszámhiány, az alacsony bérek és a nem megfelelő munkakörülmények miatt. Az athéni és pireuszi kórházak orvosszövetségének elnöke azt mondta, hogy a túlzsúfoltság miatt nemrég 130 beteg csak a kórház folyosóin, hordágyon tudott aludni. Az intézmény biztonságos működéséhez pedig legalább 125 új ápolóra lenne szükség.

A kórház új onkológiai osztályát megnyitó Micotákisz az épületben azt mondta, megnövelték az intézmény finanszírozását és a személyzet létszámát is. Ugyanakkor elismerte, hogy további bővítésekre lenne szükség. Azt ígérte, hogy mindent megtesznek a görög egészségügyi rendszer fokozatos megújításáért. (via MTI)