Orbán Viktor hamarosan találkozik Donald Trumppal

Orbán Viktor a Karmelita kolostorban adott interjút a Mandinernek.

Orbán azt mondta, szombat este kapott meghívót a hétfői, egyiptomi békecsúcsra. Meglepte, hogy létrejött a csúcstalálkozó, mert állhatatosság és alázat kellett Donald Trumptól, hogy létrejöjjön az esemény. Ez szerinte azért is nagy szó, mert az amerikai elnök nem az alázatáról híres.

Arról is beszélt, hogy mióta Trump visszatért, egy hálózat formálódik a világban. Olyan emberekből, akik a béke oldalán állnak. Ennek, a nagyjából egytucatnyi országból álló hálózatnak Magyarország is része. Míg más európai országok vezetőit a súlyuk miatt, addig őt a békéért folytatott munkája miatt hívták meg Egyiptomba.

Orbán azt mondta, nemsokára lesz Orbán-Trump-találkozó. Már az időpont is megvan. A tárgyalási tematikát pedig 80 százalékban véglegesítették. Elsősorban gazdasági témákról tárgyalnak majd. A pontos időpontot akkor jelentik be, ha 100 százalékos lesz a tematika.

Fotó: EVAN VUCCI/AFP

Orbán arról is beszélt, hogy Trumpot már mindenki legalább egyszer elárulta. Csak Magyarország nem. Azért tartott ki mellette Joe Biden elnöksége alatt is, mert barátok. De a barátság sosem írhatja felül Magyarország érdekeit. Trumpra egyébként több mint 5 órát kellett várniuk Egyiptomban. Orbán azt mondta, a várakozás során hosszabban beszélt Emmanuel Macron francia elnökkel és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is.

Legerősebb kijelentése azonban az volt, hogy szerinte az ukrajnai háború ügyében Trump már régen békét teremtett volna, ha az európai vezetők a háttérből nem lázították volna Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Az október 23-ai EU-csúccsal kapcsolatban azt mondta, az orosz befagyasztott vagyon ügyében még a csúcstalálkozó előtt egyeztet az oroszokkal, mert tudni akarja, hogy milyen következményei lehetnek a különböző lépéseinek. Ha retorzió érheti a magyar cégeket, nem támogatja majd az orosz vagyon felhasználását. Az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatban pedig nem járul hozzá, hogy módosítsák a csatlakozási folyamat során érvényes szabályokat.

Mivel a Békemenet miatt nem ér időben oda az EU-csúcsra, írásban is elküldi a magyar álláspontot. Emellett megkéri Robert Fico szlovák miniszterelnököt, hogy képviselje, ameddig nem ér ki Brüsszelbe.