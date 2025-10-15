Orbán Viktor október 23-án 13 órától beszél a Békemenet résztvevőinek

Orbán Viktor október 23-án 13 órától tart ünnepi beszédet a Kossuth téren. A hírt a kormány közölte a Facebookon.

A miniszterelnök a Békemenet résztvevőinek beszél majd. A kormánypárti szimpatizánsok reggel 9-től gyülekeznek az Elvis Presley téren, onnan vonulnak a Kossuth Lajos térre.

A beszéd időzítése egyben azt is jelenti, hogy Orbán vagy nem vesz részt az uniós állam- és kormányfők brüsszeli csúcstalálkozóján, vagy késik majd onnan. Az EU-csúcs ugyanis legkésőbb kora délután biztosan elkezdődik. Utoljára 2014-ben fordult elő, hogy október 23-án tartottak EU-csúcsot. Orbán akkor a csúcstalálkozót választotta, és nem tartott ünnepi beszédet. Igaz, akkor a Fidesz már túl volt a győztes parlamenti- és önkormányzati választáson is.

Orbán Viktor beszédet mond a 2024-es Békemeneten Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Péter délután, a Hősök terén tart majd beszédet. A tiszások „nemzeti menete” 14 órakor indul a Deák Ferenc térről, onnan vonulnak a szimpatizánsok a Hősök terére.

A Fidesz és a Tisza Párt azon versenyez, hogy melyikük tud október 23-án több embert kivinni Budapest utcáira. Mivel a mozgósítás sikere nagyban függ a vidéki választóktól, a pártok egyik legfontosabb feladata az, hogy megszervezzék vidéken élő szimpatizánsaik fővárosba utazását. Ehhez a munkához pedig szükségszerűen buszokat kell bérelni. Azonban a Tisza állítása szerint a Fidesz ellehetetleníti, hogy buszokat béreljen a nemzeti ünnepre.