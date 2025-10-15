Schmidt Mária nekiment Dobrev Klárának, amiért az megszüntetné a gyónási titkot, utóbbi szerint őt nem lehet megfélemlíteni

Dobrev Klára még a múlt héten mutatta be a DK gyermekvédelmi programját, melynek része volt az is, hogy gyermekbántalmazásos ügyekben ne legyen gyónási titok, mert ma egy pap egy pedofil bűntettet is törvényesen eltitkolhat. Erre Schmidt Mária – hivatalosan a Terror Háza Múzeum igazgatója, nem hivatalosan a NER egyik főideológusa – indulatos Facebook-posztban reagált.

Az, hogy a katolikus egyház gyónási titkának a megszüntetését követeli, az mindenen alul van. Az még Sztálin elvtárs, sőt Dobrev nagyapja, a dicstelen és karrierjét jelentéktelenségének és végtelen szervilitásának köszönhető Apró Antal alatt van

– írta Schmidt Dobrevről, akit a gyermekvédelemben kialakult szemlélet meghonosításáért is felelőssé tesz, mondván, Dobrev a „nagyapját és elvtársait akarja egyházellenességből lekörözni. Apró Antal majdnem félszáz évig töltött be vezető funkciót a kommunista rendszerben. Lett volna tehát a felmenőinek, ahogy neki is, alkalma más rendszert, más szabályozást, más szemléletet meghonosítani a gyermekvédelemben, ha ez szerinte annyira ótvar.”

Fotó: Kristóf Balázs/444

Schmidt aztán burkoltan meg is fenyegeti a DK elnökét, amikor azt írja:

A magyar közélet Dobrevvel szemben eddig nagyon visszafogott, sőt kíméletes volt. A sas ugyanis nem kapkod legyek után. Kivéve, ha a légy ennyire elszemtelenedik. Akkor kénytelen. Akkor Gyurcsányné, a komcsi Apró unoka megtapasztalja majd azt a törődést, amit eddig nem kellett. És akkor lesz miről magyaráznia a gyermekeinek.

Dobrev Klára válaszát elsősorban erre az utolsó bekezdésre építette fel:

Mária! Engem nem lehet megállítani és megfélemlíteni, hiába fenyegetőzik, hogy majd megtapasztalom »azt a törődést, amit eddig nem kellett«

– írja a DK elnöke, aki aztán úgy folytatja, azért ellenzi Schmidt a gyónási titok megszüntetését, mert „az igazság nem derülhet ki”, és „benne vannak nyakig”, ezért kell fenyegetőzniük.

Nem lehet gyónási titok az, hogy valaki gyerekeket megerőszakol, szexuálisan bántalmaz. Pont!

– erősíti meg álláspontját Dobrev, aki aztán az alábbi kérdésekkel zárja válaszát: „Kik mentegették a Szőlő utcai gazembert? Kik azok a rendőrök, állami vezetők? Ki az a Zsolti bácsi?” (via Telex)