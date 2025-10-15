Sia volt férje havi 82 millió forintnak megfelelő tartásdíjat követel

Sia, azaz Sia Furler dalszerző/énekesnő és másfél éves gyerekének apja, Daniel Bernad három év után váltak el májusban. A volt orvos Bernad most a Guardian beszámolója szerint havi 250 ezer dollárt, vagyis 82 millió forintnak megfelelő tartásdíjat követel, plusz ezen felül még 300 ezer dollárt jogi költségekre, és további 200 ezer dollárt a törvényszéki könyvvizsgálat költségeinek fedezésére.

Az így összesen 168 millió forint, plusz évente egymilliárd forint.

Az énekesnő volt férje mindezt azért tartja jogosnak, mert állítása szerint 2021-ben feladta állását, hogy Siával együtt egy „ketaminkezelő” klinikát nyissanak, és azóta nincs önálló keresete. A klinikát 2022-ben hozták létre, dokumentumok szerint pedig Sia márciusban abbahagyta a vállalkozás finanszírozását. Volt férje azóta nem kapott fizetést.

Ahogy a Guardian írja, a volt orvos azért kér ilyen súlyos összeget havonta, hogy fenntarthassa azt a „felsőosztálybeli luxuséletmódot”, amit az énekesnővel élvezett, és amihez hozzátartoznak a magánrepülőgépes utazások, nyaralások, luxuséttermek és több, teljes munkaidős alkalmazott havi 400 ezer dollár feletti költségei.