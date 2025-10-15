Tahóterror a teljes sötétségben

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel, például ezzel a néggyel:
Újra végigjártuk azt a néhány zalai települést, ahová tavaly kísértük el Magyar Pétert az országjárása egy napján. Arra voltunk kíváncsiak, változtak-e azóta az erőviszonyok, és ha igen, ebben milyen szerepe van az akkori turnénak. És írtunk arról is, hogy a Tisza szerint a Fidesz ellehetetleníti, hogy buszokat béreljenek október 23-ára.
Kedd reggel jelent meg cikkünk arról, hogy a NER-közeli influenszerügynökség arcai már nemcsak random netes tartalmakban, de a nagyobb kereskedelmi csatornákon, sőt, a moziban is ott vannak, és bemutattuk tegnap a fideszes influenszer (?) Tóth Rolandot is, aki a megafonos életérzést keveri a Vadhajtások-féle szefóval.
Hosszú interjút adott Magyar Péter a Szabad Európának, többek között arról beszélve, hogy leendő jelöltjeivel szemben példátlanul durva lejáratásra számítanak a Tiszában. A beszélgetés ténye alaposan felbosszantotta a Fidesz-közeli Alapjogokért Központ elemzőjét, aki szerint már az a választásokba történő beavatkozás, hogy megszületett az interjú. Puzsér Róbert közben bejelentette, hogy egyelőre nem fut neki a Megbékélés Menete megszervezésének, mert a magyar társadalom nem áll készen a megbékélésre,
Csütörtökön jöttek ki a friss KSH adatok, elég rossz trendekkel: az építőipar a covid óta nem látott mélységbe zuhant múlt hónapban, és hatalmasat zuhant az autógyártás is. Közben az IMF tovább rontotta az idei magyar növekedési kilátásokat, és a jövő évi előrejelzést is lefelé módosították, Surányi György pedig arról beszélt egy konferencián, hogy ha nyer a Fidesz, komoly megszorításokra kell számítani.
a Qubit pedig arról írt, hogy az állam kihátrál a botrányokba fulladó gyermekvédelemből, és az egyházakra bízná a gyerekeket.
Jó játékkal szerzett pontot a magyar válogatott Portugáliában, így jó esély maradt a pótselejtezőt érő helyre befutni.
Őrültségnek tűnik, hogy Emmanuel Macron másodszorra is felkéri a lemondott miniszterelnököt, valamennyi logika mégis van benne. A káosz okai az elnök hübrisze mellett 1958-ig nyúlnak vissza – egyértelműnek tűnik, hogy az V. Köztársaság felett eljárt az idő. És foglalkoztunk az európai drónparával is: az elmúlt hetekben sorra kerültek a címlapokra a drónészlelések miatti reptérlezárások. Ám miközben könnyű drónt kiáltani, nehéz az észlelést bizonyítani, de az is biztos, hogy kollektív társadalmi pánikról mégis túlzás lenne beszélni.
Kedden írtunk arról, hogy palesztin foglyok és izraeli túszok hosszú idő után újra találkozhattak a szeretteikkel, miközben Trump bejelentette „egy új Közel-Kelet történelmi hajnalát.” Az egyiptomi békecsúcson Trump kitért arra is, hogy szerinte Orbán simán nyerni fogja a jövő évi választásokat, és jelentős médiafigyelem jutott arra a jelenetre is, amikor Erdoğan le akarta szoktatni Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt a dohányzásról, de Macron közölte, hogy ez esélytelen.
Az oroszok megüzenték, hogy egyelőre nem látják alternatíváját a háború folytatásának, majd ismét Ukrajnát lőtték, Harkivban egy kórházat is eltaláltak, míg Észtországban azonosító nélküli, fegyveres katonákat láttak az orosz határ közelében, és hír volt még, hogy Kaszparovtól Hodorkovszkijig puccskísérlettel és terrorista szervezet létrehozásával vádolta meg Moszkva a legismertebb orosz ellenzékieket.
Az ellenzéki párt szerint a Fidesz megfenyegeti a buszbérbeadással foglalkozó cégeket.
A fideszes rendezvényeken futtatott NarancsKommandó méltó partnere lett a Vadhajtásoknak.
Ki adott erre felhatalmazást? - teszi fel a kérdést Koskovics Zoltán.
A publicista szerint ugyanis a magyar társadalom jelenleg nem akar megbékélni.
Akkorát zuhant az ágazat teljesítménye augusztusban, amire évek óta nem volt példa.
Az elmúlt négy évben biztosan nem volt ilyen mélyponton az ipar termelése.
Idén év elején a kormány még 3,4 százalékos gazdasági növekedést várt.
A Magyar Nemzeti Bank volt elnöke szerint egy esetleges Tisza-kormánynak lenne tere arra, hogy hozzányúljon a költségvetéshez, nem kellene azonnal megszorításokat bevezetnie.
Összesen hét önkormányzati pozícióért indult több mint hetven jelölt a településen. És ez még bele is fért volna, de a csalások nem álltak meg itt.
„Időnyomásban vagyunk, hiszen már rég árulni kellene a jegyeket és szervezni a jövő évi fesztivált” – mondta a Sziget alapítója, akit saját állítása szerint több „komoly nagybefektető” is megkeresett ajánlattal.
A rollerező férfi a kórházban belehalt a sérüléseibe. A Nagykőrös külterületén történt balesetet az őz sem élte túl.
Miközben a strasbourgi bíróság elmarasztalta Magyarországot egy újszülött jogtalan elvétele miatt, a Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a kormány nem a családok segítését szorgalmazza, hanem az Alaptörvény módosításával még a hatalmát is növelné a családok felett.
Vezettünk, aztán a portugálok fordítottak, a hosszabbításban viszont Szoboszlai egyenlíteni tudott. A pótselejtezőt érő második helyre nagyon jók az esélyeink, a sorsunk a saját kezünkben van.
A túszok elengedéséért tartott tüntetésekben fontos szerepet vállaló Einav Zangauker is találkozhatott a több mint két évet fogságban töltött fiával.
Az amerikai elnök a gázai békével nem érte el minden közel-keleti tervét: figyelmét az Ábrahám-megállapodásokra és Iránra tervezi fordítani.
„100 százalékban mögötted állunk” – mondta Trump, és a 2022-esnél is nagyobb győzelmet jósolt a magyar miniszterelnöknek.
Emmanuel Macron szerint esélytelen.
Dmitrij Peszkov szerint Oroszország ugyanakkor készen áll a konfliktus békés rendezésére.
Az éjszakai orosz támadások következtében körülbelül harmincezren maradtak áramellátás nélkül.
Ismerve 2014-ben a Krím-félszigeten megjelenő kis zöld emberkék történetét, az észt hatóságok feszültségének szintje határozottan megnövekedett.
A vád: „hatalomátvételre irányuló kísérlet”, illetve „terrorista szervezet létrehozása vagy abban való részvétel” .
Az ENSZ elítélte az Egyesült Államok által végrehajtott, kis hajók elleni csapásokat, amiket önkényes kivégzéseknek tart.
A venezuelai rezsim mintha nem örülne teljes szívvel a norvég Nobel-bizottság döntésének.
A szándékosan előidézett gázrobbanásban további 15 ember megsérült Verona közelében.
Belgium három legnagyobb szakszervezete a nyugdíjrendszer átalakítása és Bart De Wever miniszterelnök jobbközép kormányának más, a költségvetési hiány csökkentését célzó intézkedései ellen tiltakoztak.
A 26 éves Fayaz Khant azért is elítélték, mert illegálisan lépett be az Egyesült Királyságba.
Az EP állásfoglalása feldühítette a légiközlekedési ágazat szereplőit, akik irreálisnak nevezték azt.