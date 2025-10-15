Tahóterror a teljes sötétségben

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel, például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

Fotó: Bankó Gábor/444

Újra végigjártuk azt a néhány zalai települést, ahová tavaly kísértük el Magyar Pétert az országjárása egy napján. Arra voltunk kíváncsiak, változtak-e azóta az erőviszonyok, és ha igen, ebben milyen szerepe van az akkori turnénak. És írtunk arról is, hogy a Tisza szerint a Fidesz ellehetetleníti, hogy buszokat béreljenek október 23-ára.

Kedd reggel jelent meg cikkünk arról, hogy a NER-közeli influenszerügynökség arcai már nemcsak random netes tartalmakban, de a nagyobb kereskedelmi csatornákon, sőt, a moziban is ott vannak, és bemutattuk tegnap a fideszes influenszer (?) Tóth Rolandot is, aki a megafonos életérzést keveri a Vadhajtások-féle szefóval.

Hosszú interjút adott Magyar Péter a Szabad Európának, többek között arról beszélve, hogy leendő jelöltjeivel szemben példátlanul durva lejáratásra számítanak a Tiszában. A beszélgetés ténye alaposan felbosszantotta a Fidesz-közeli Alapjogokért Központ elemzőjét, aki szerint már az a választásokba történő beavatkozás, hogy megszületett az interjú. Puzsér Róbert közben bejelentette, hogy egyelőre nem fut neki a Megbékélés Menete megszervezésének, mert a magyar társadalom nem áll készen a megbékélésre,

Csütörtökön jöttek ki a friss KSH adatok, elég rossz trendekkel: az építőipar a covid óta nem látott mélységbe zuhant múlt hónapban, és hatalmasat zuhant az autógyártás is. Közben az IMF tovább rontotta az idei magyar növekedési kilátásokat, és a jövő évi előrejelzést is lefelé módosították, Surányi György pedig arról beszélt egy konferencián, hogy ha nyer a Fidesz, komoly megszorításokra kell számítani.

a Qubit pedig arról írt, hogy az állam kihátrál a botrányokba fulladó gyermekvédelemből, és az egyházakra bízná a gyerekeket.

Laszti

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Jó játékkal szerzett pontot a magyar válogatott Portugáliában, így jó esély maradt a pótselejtezőt érő helyre befutni.

Világ

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Őrültségnek tűnik, hogy Emmanuel Macron másodszorra is felkéri a lemondott miniszterelnököt, valamennyi logika mégis van benne. A káosz okai az elnök hübrisze mellett 1958-ig nyúlnak vissza – egyértelműnek tűnik, hogy az V. Köztársaság felett eljárt az idő. És foglalkoztunk az európai drónparával is: az elmúlt hetekben sorra kerültek a címlapokra a drónészlelések miatti reptérlezárások. Ám miközben könnyű drónt kiáltani, nehéz az észlelést bizonyítani, de az is biztos, hogy kollektív társadalmi pánikról mégis túlzás lenne beszélni.

Kedden írtunk arról, hogy palesztin foglyok és izraeli túszok hosszú idő után újra találkozhattak a szeretteikkel, miközben Trump bejelentette „egy új Közel-Kelet történelmi hajnalát.” Az egyiptomi békecsúcson Trump kitért arra is, hogy szerinte Orbán simán nyerni fogja a jövő évi választásokat, és jelentős médiafigyelem jutott arra a jelenetre is, amikor Erdoğan le akarta szoktatni Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt a dohányzásról, de Macron közölte, hogy ez esélytelen.

Az oroszok megüzenték, hogy egyelőre nem látják alternatíváját a háború folytatásának, majd ismét Ukrajnát lőtték, Harkivban egy kórházat is eltaláltak, míg Észtországban azonosító nélküli, fegyveres katonákat láttak az orosz határ közelében, és hír volt még, hogy Kaszparovtól Hodorkovszkijig puccskísérlettel és terrorista szervezet létrehozásával vádolta meg Moszkva a legismertebb orosz ellenzékieket.

