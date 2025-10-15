Távmeghallgatás keretében vallomást tett a „Nagymester” a BKV-ügyben

F. Zsolt (a „Nagymester”) meghallgatásával folytatódott a volt szocialista politikusok, Baja Ferenc, Horváth Csaba, Molnár Zsolt és Tóth Csaba és a fideszes Jelen Tamás korrupciós pere.
A 24.hu cikke szerint F. Zsoltnak most kellett volna először személyesen megjelennie a bíróságon a januárban kezdődött per során, de orvosi igazolással kimentette magát, így távmeghallgatás keretében jelentkezett be.
Az ügyészséggel vádalkut kötött F. Zsolt nem mondott újdonságot a bíróságon. Csak olyan dolgokról beszélt, amiket a 444-en korábban több cikkben megírtunk. A közpénzek lenyúlására kitalált bűnszervezettel legutóbb ebben az anyagban foglalkoztunk, az F. Zsolttal szoros kapcsolatot ápolt, cikkünk után kirúgott Balla Tibor BKV-vezérigazgatót májusban mutattuk be, a Nagymester mögött állt még nagyobb mesterről pedig júliusban írtunk.
Hiába tagadja Karácsony Gergely és a BKV, a Nagymester emberei maguk mondták el, hogyan húzták le a BKV-t Bolla Tibor vezetése alatt. Az ügyészség szerint a túlárazás mértéke meghaladta a 100%-ot.
Karácsony Gergely szerint a vezérigazgató nem tudott eloszlatni minden kétséget, ezért „a főpolgármester a saját kérésére felmentette Bolla Tibort”.
Bolla Tibor a kurzusváltást is túlélve, 13 éve vezeti a BKV-t, közben rejtve szoros szálak fűzik egy bűnszervezethez, ami éveken keresztül szisztematikusan fosztotta ki a közlekedési vállalatot. Úgy látszik, hogy a „szürke hivatalnokot” és a bűnszervezet fejét a barátságnál több köti össze. A Nagymester-saga legújabb epizódja sem okoz csalódás.
Többen is arról vallottak, hogy F. Zsolt, aki a vád szerint a BKV-ba és a parkolásba beépült bűnszervezetet vezetett, és egy rakás politikust lefizetett, az Orbán-rendszer egyik legtitokzatosabb háttéremberét képviselte.