Távmeghallgatás keretében vallomást tett a „Nagymester” a BKV-ügyben

bűnügy
F. Zsolt (a „Nagymester”) meghallgatásával folytatódott a volt szocialista politikusok, Baja Ferenc, Horváth Csaba, Molnár Zsolt és Tóth Csaba és a fideszes Jelen Tamás korrupciós pere.

A 24.hu cikke szerint F. Zsoltnak most kellett volna először személyesen megjelennie a bíróságon a januárban kezdődött per során, de orvosi igazolással kimentette magát, így távmeghallgatás keretében jelentkezett be.

F. Zsolt

Az ügyészséggel vádalkut kötött F. Zsolt nem mondott újdonságot a bíróságon. Csak olyan dolgokról beszélt, amiket a 444-en korábban több cikkben megírtunk. A közpénzek lenyúlására kitalált bűnszervezettel legutóbb ebben az anyagban foglalkoztunk, az F. Zsolttal szoros kapcsolatot ápolt, cikkünk után kirúgott Balla Tibor BKV-vezérigazgatót májusban mutattuk be, a Nagymester mögött állt még nagyobb mesterről pedig júliusban írtunk.

bűnügy
