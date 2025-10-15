Várkonyi alapítványába olvadt be az alapítvány, ami 820 millió forinttal segítette Mészáros Lőrinc exfeleségét

A Vital Media alapítványt 2020 januárjában jegyezték be, hivatalosan azért, hogy támogassák a női értékeket középpontba állító televíziós műsorokat. Az alapítvány rögtön kapott is adományt a Szijjártó Pétert jachtoztató Szijj László egyik cégétől. Ahogy a hvg.hu is írja, bár Mészáros Lőrincnek papíron nem volt nyoma az alapítványban, voltak jelek, amik szerint mégis lehetett köze hozzá. Például hogy székhelyét Mészáros egyik birodalmának központjába, a herceghalmi Talentis Business Parkba jegyezték be, illetve hogy a kuratórium elnöke Felcsút jegyzője volt, és a tagok között ott volt Konczné Kondás Tünde, a Talentis Group vezérigazgatója – Koncz Zsófia fideszes képviselő anyja –, illetve Székely Szilárd, az egykori Echo TV gazdasági igazgatója.

Kelemen Beatrix az Echo TV-ben 2017. december 4-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Mészáros Lőrinc ebben az évben, 2020-ban vált el Kelemen Beatrixtól. Utóbbi cége, a Media Vivantis pedig ebben az évben 820 millió forint támogatást kapott a Vital Media alapítványtól.

Ahogy a hvg.hu is írja, a Vital Media fennállása három éve alatt beszámolói alapján csak a Media Vivantisnak adott támogatást. Több támogatás és adományozás nem volt, a működés 2021-2022-re gyakorlatilag megszűnt, Kelemen Beatrix pedig 2021-ben eladta a Media Vivantist a Mészáros Lőrinc-közeli Progress Media Hungary Kft.-nek.

A Kelemen Beatrix cégét segítő alapítvány pedig 2023-ban olvadt be a Pro Filii Alapítványba, aminek kuratóriumi elnöke már Mészáros új felesége, Várkonyi Andrea.